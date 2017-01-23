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90’LI YILLARIN UNUTULMAZ FANZİNİ LANETH HEAVY METAL TUTKUNLARIYLA SALON’DA BULUŞUYOR

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90’LI YILLARIN UNUTULMAZ FANZİNİ LANETH HEAVY METAL TUTKUNLARIYLA SALON’DA BULUŞUYOR
1990’lı yıllara damgasını vuran müzik Laneth, çok özel bir gecede tüm heavy metal ve rock severleri, tüm özgür ruhları eski günleri yad etmek ve hasret gidermek üzere Salon’a davet ediyor.

%100 Metal: Laneth Bir Gece, Laneth Salon ortak organizasyonuyla 18 Şubat Cumartesi akşamı Salon’da sert seslerin yükseldiği bir gece olacak.  

90’lı yılların başında ana akım medyada kendine yer bulamayan birçok genç grubun sözcüsü olan Laneth, 
Çağlan Tekil, Kanat Atkaya, Zarife Öztürk, Süreyya İzgi, Kerim Tunçay ve derginin son döneminde Tolga Akyıldız’ın da yazar kadrosunda bulunduğu editoryal ekibiyle, yayımlandığı 1991-1994 yılları arasında, efsane röportajları ve inceleme yazılarıyla adeta bir kült haline geldi. Aradan geçen sürede Çağlan Tekil’in Radyo Eksen’de hazırlayıp sunduğu bir radyo programına dönüşen ve hayranlarının hiç yalnız bırakmadığı Laneth, bir geceliğine heavy metal ve türevlerine gönül vermiş herkesi aynı çatı altında toplamaya hazırlanıyor. 

Sunuculuğunu Aptülika’nın üstleneceği, Nikki Wild’ın usta müzik seçimlerini dinleyici ile paylaşacağı gece tüm özgür ruhların eski sert günleri yad edeceği bol distorsiyonlu bir konser tecrübesine dönüşecek. Gecede Mart ayında yeni albümünü yayımlayacak olan Pentagram, Türkiye’nin en köklü thrash metal gruplarından Metalium, en son konserini 2013 yılında veren ve o günden bu yana hayranları tarafından özlemle beklenen Radical Noise ve bu geceye özel adını Dr.Razor olarak değiştiren ve Dr.Skull şarkıları çalacak olan Razor sahne alacak. 

Türkiye’deki heavy metal kültürünün mihenk taşı: Laneth 
Laneth son dönemde Radyo Eksen 96.2’de yayımlanan Çağlan Tekil’in hazırlayıp sunduğu heavy metal programı olsa da uzun ve köklü bir geçmişe sahip. Laneth, Mayıs 1991 yılında ilk sayısını çıkartan ve o tarihten Ekim 1994’te yayımlanan son sayısına kadar Türk heavy metal camiasının nabzını tutan bir dergi olarak kendine haklı bir yer edindi. Türkiye’nin ilk fanzini olarak da bilinen Laneth, cep telefonunun ve internetin olmadığı yıllarda Türkiye’de heavy metal ve türevlerine gönül veren, bu kültürü daha yakından tanımak isteyen gençleri kendi ismi altında toplamaya başarmış yegane yayın olarak zihinlere kazındı. Şebnem Ferah’lı Volvox ilk kez Laneth’e röportaj verdi ve kapak oldu, Athena’nın ilk röportajı da yine Laneth sayfalarında okuyucularla ve müzikseverlerle buluştu. 

Bilet Bilgileri

18 Şubat Cumartesi akşamı 21.00’da başlayacak gecenin biletleri ayakta (tam) 50 TL, öğrenci 40 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir. (İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)

Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye. 

Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon İKSV’de bu sezon da  %100 Müzik konseptinde düzenlenecek konserler ile Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri de izleyicilerle buluşacak.

MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor.

Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler. 

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