AB Ortak Tarım Politikası ve Piyasa Düzeni için bin kişi eğitilecek!

Halim Utlu / Gazeteci

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu, Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Gerekliliklerine Uyum İçin Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım projesinin açılışı için,15 Ocakta Ankara Bilkent Otel'de tören düzenlendi.

Törene, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu, Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Esin Nacar katılarak, birer konuşma yaptı. Açılışa, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra, çeşitli bakanlık ve kurumların temsilcileri tarafından da geniş çaplı katılım sağlandı.

Proje, NIRAS liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülecek

Bir yıl sürecek olan proje, Avrupa Birliği Ortak Piyasa Düzeni (OPD) mevzuatının, katılım süreci kapsamında kademeli olarak benimsenmesine yönelik bir strateji oluşturulması ve OPD rejimine ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. NIRAS liderliğindeki konsorsiyum tarafından yürütülecek proje kapsamında, ilgili paydaşlar ve Bakanlığın ilgili birimlerinin ortak çalışması ile Türkiye'de ilk defa "Ortak Piyasa Düzeni Strateji Belgesi" hazırlanacak.

Proje çerçevesinde, Bakanlığın ilgili birimleri, ilgili sivil toplum kuruluşları ve proje paydaşlarının katılımları ile 1000'den fazla kişiye "Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Ortak Piyasa Düzeni" konusunda teknik eğitimlerin verilmesi planlanıyor.

Bütçesi 962,068 Avro

Bütçesi 962,068 Avro olan ve bu tutarın 721.551 Avro'su, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve 1 yıl sürecek Ortak Piyasa Düzeni Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesinde,tarım ürünlerinde “Kalite, rekabet ve sürdürülebilirlik” kavramlarına dikkat çekiliyor.

Avrupa Birliği(AB) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından desteklenen ve T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu bu projenin hedef grupları arasında, ilgili kurumlar ve STK’lar yer alıyor.

Mal ve hizmet ortak pazarının kurallarını temel alıyor

AB Ortak Piyasa Düzeni (OPD) mevzuatının, katılım süreci kapsamında, kademeli olarak benimsenmesine

yönelik bir strateji oluşturulması ve Ortak Tarım Politikası (OTP) ile OPD rejimine ilişkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek proje, 1 yıl sonra tamamlanacak.

OPD, Avrupa Birliği'nde tarım piyasalarını düzenleyen bir dizi kural içeriyor. Ayrıca, tarım piyasalarının işleyişinin geliştirilmesine yardımcı olacak belirli politika araçlarıyla birlikte, mal ve hizmet ortak pazarının kurallarını temel alıyor.

Karkas Sınıflandırma Sistemi Toplantısı

Öte yandan 16 Ocak 2018 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat PAKDİL başkanlığında, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu "Ortak Piyasa Düzeni Gerekliliklerine Uyum için Strateji Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi" kapsamında düzenlenmesi planlanan teorik ve uygulamalı karkas sınıflandırma eğitimleri konusunda, Genel Müdür Esin ACAR ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından, söz konusu hususta gerçekleştirilen çalışmalar, bir önceki toplantıda alınan kararlar ve karkas sınıflandırma ile ilgili AB mevzuatında yapılan değişikliklere dair bir sunum yapıldı ve ilgili paydaşların katılımıyla bir yol haritası çizildi.