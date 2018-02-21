ABD Afrin’de kaybolacak!

Eyüphan Kaya

ABD ve havarileri bir asırdır ülkemizin etrafında dolanıp duruyorlar. Bu kadar geç fark etmemizin nedeni oyuna gelen devlet yetkilileri ve üstat Bediüzzamanın “zindika komitesi” olarak nitelendirdiği yerli piyanlardan kaynaklandı galiba.

Ülkemizin direksiyonu ev sahibinin eline geçince sağ ettiler sol ettiler bir türlü onu kontrol altına alamayınca bu defa burnumuzun ucunda bir terör güç oluşturmak istiyorlar.

İşin garip tarafı bu silahlı gücü Kürt diye nitelendiren var. Eğer bilerek bunu söylüyorlarsa Allah onların belasını versin, bilmeden söylüyorlarsa Allah taksiratlarını af etsin.

Kürt halkının %70-80 zulmün altında özgür bir şekilde dini yaşayamıyor, öğrenemiyorken tamamına yakını bir kızını silah altına vermek durumunda kalmış. Yani Rojava’da din ve namus sıkıntıya düşmüştür. Din ve namus açısında hassas olan Kürtlere neden bu zulüm yapılıyor çünkü özelliğini kaybeden bir kimse rahatlıkla köleleştirilebilir, kullanılabilir.

ABD Türkiye’ye dahi aynı şeyi yapmadı mı? Eski günleri bir hatırlayın bir öğretmeninin secde edebileceği kimin aklına geliyordu. Gelen giden 12 cumhurbaşkanımızdan kaç tanesi Allah’a secde ediyordu? Sayıları 2-3’ü geçmiyor değil mi?

Ne yaptılarsa Anadolu insanını aslından koparamadılar, aslına döndü ve yeniden “lailahe illellah’’ dedi.

En son darbe yaptırmak istediler 15 Temmuz darbesi İslam’ın bir daha uyanışına sebep oldu; Ezan, Sala, Tekbir ve yaşam alanımız olana Vatan ile bağımsızlık sembolümüz olan Bayrak gündeme geldi. Şehitlik ve Gazilik tezahür etti.

Derken bütün umutları yıkıldı. Yakın tarihte Kuba ile İran’ı kaybeden ABD bir ülke daha kaybediyordu bu ülkenin adı Türkiye’dir. Gel gör ki Türkiye’yi kaybederse Ortadoğu’da müttefiki kalmaz, ne yapayın ne deyim derken Rojava Kürtleri üzerine bir deneme yapıyor bakalım ne olacak? Artık bu oyun ne kadar sürecek?

Rojava’daki PYD/YPG güçleri eğer Kürtlerin lehine bir şeyler istiyorlar öncelikle ve özellikle Türkiye Cumhuriyetiyle barışık olmaları lazım iki sebepten ötürü.

Birincisi Türkiye nüfusunun en az %30 Kürtlerden oluşuyor, bu devlete karşı yanlış yapmaları akla ziyandır. Buradaki Kürtler ülkesini bırakıp onların maceralarının peşine düşecek halleri yoktur.

İkincisi 900 kilometrelik sınırdaşı olan bir ülkedir yani Rojava’nın can damarı Türkiye’dir.

Bunu hesaba katmayan bir örgütten ne hayır gelir, başkasına tetiklik yapmaktan başka. İnşallah Kürt’leri oyuna getiren ABD Afrin’de kaybolacak.

Allah hayırlı huzurlu bir netice ile bu olup bitenleri nihayete erdirsin. Amin demeniz dileğiyle.