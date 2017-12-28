ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine bir tepki de Pursaklar Voleybol İhtisas Takımından geldi

İdmanocağı maçı öncesi sahaya “Kudüs’e özgürlük insanlığa barış” yazılı pankartla çıkan Sultanlar, Trump’a tepki gösterip Kudüs’e destek mesajı verdi.

Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligdeki başarısının yanı sıra toplumsal konularda gösterdiği hassasiyet ile de dikkat çekiyor. Terör saldırılarında, uluslararası yardımlarda gösterdikleri yardımseverliğin yanı sıra son olarak da ABD’nin Kudüs karanına karşı tepkilerini gösteren Pursaklar’ın Sultanları spor camiasından büyük takdir gördü.