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ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine bir tepki de Pursaklar Voleybol İhtisas Takımından geldi

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ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesine bir tepki de Pursaklar Voleybol İhtisas Takımından geldi
İdmanocağı maçı öncesi sahaya “Kudüs’e özgürlük insanlığa barış” yazılı pankartla çıkan Sultanlar, Trump’a tepki gösterip Kudüs’e destek mesajı verdi.

Bayanlar Voleybol 1. Lig B Grubunda mücadele eden Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı ligdeki başarısının yanı sıra toplumsal konularda gösterdiği hassasiyet ile de dikkat çekiyor. Terör saldırılarında, uluslararası yardımlarda gösterdikleri yardımseverliğin yanı sıra son olarak da ABD’nin Kudüs karanına karşı tepkilerini gösteren Pursaklar’ın Sultanları spor camiasından büyük takdir gördü.

Karadeniz ekiplerinden İdmanocağı’nı evinde konuk eden Purskalar Voleybol İhtisas Takımı maç öncesinde “Kudüs’e özgürlük insanlığa barış” yazılı pankart ile saha çıkarak ABD’nin kararına tepki gösterip, Kudüs’ün yanında oldukları mesajını verdi. Bu davranış sonrası filenin sultanlarını alkışlayan taraftarlar da hem ABD hem de İsrail aleyhine slogan atıp Kudüs’e destek mesajı verdi. Müsabakayı ise Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı 3-0 kazandı.

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