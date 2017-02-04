ABD BAŞKANININ DENGESİZLİĞİ

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

ABD Başkanı Trump göreve geleli henüz kısa bir süre olmasına rağmen aldığı kararlara karşı tepkiler şimdiden çığ gibi büyümeye başladı. Trump seçim konuşmalarında Müslümanları hedef alarak Amerika’da göçmen durumunda olanları sınır dışı edeceğinin ve sözünü vermişti. Nitekim bu yönde bir kararnameyi imzalayarak, aralarında Irak’ın da bulunduğu İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen gibi 7 İslam ülke vatandaşlarının Amerika’ya girişine yasak getirdi. Trump ayrıca bu ülkelerde ABD’yı seven ve destek veren her kimler var ise onlara ait birde listesini istedi. Bu yönde bir açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis: “Bizimle birlikte savaşmak ve bizi desteklemek konusunda bağlılıklarını somut bir şekilde ortaya koyanların adlarının gerekli süreçlerde bilinmesini sağlamak istiyoruz” diyor. Bu hazırlıklardan anlaşıldığına göre DEAŞ’la mücadele konusunda Amerikan kuvvetleriyle dostluk kurup, birlikte hareket eden terör örgütlerinden PKK, PYD ve YPG gibi örgütler bundan böyle ABD’nin dostu ve müttefiki olarak kabul edilecek.

Trump’un birde çağdışı olarak kabul edilen Meksika sınırına duvar örme kararı var. Gülünç olan üstelikte bunun maliyet parasını komşusuna ödettirmeye kalkışmasıdır.

Amerika’ya göçmen girişini yasaklayan Trump ülkesini bu kararıyla girilmez ülke haline getirdi. Bununla kalsa iye icraatları arasında Çini’de hedef alan açıklamalarda bulunması Çin’den şiddetli karşılık buldu.

Amerika’nın Müslümanlara karşı uyguladığı insanlık dışı muameleler ve alınan mantıksız kararlar birbiri ardına gelmeye başladı. Wirginia’daki uluslar arası havalimanında Amerikan ve İran vatandaşı olan 5 yaşındaki bir çocuğa ve aile üyelerine kelepçe takmaları İslam ülkelerinde tepkilere neden olmuştur. Trump’un mantıksız kararından sonra Amerika’nın birçok havalimanında yasak getirilen 7 İslam ülkesinin vatandaşları gözaltına alınmıştır. Özrü kabahatinden büyük olan beyaz saray sözcüsünün açıklamasında “Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin ABD’ye tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış” sözleri bu ülkenin art niyetini ve kovboyluğa geri döndüğünün bir göstergesidir. Bu geri zekalı açıklamaya göre ABD için çocuk bile tehdit oluşturmaktaymış.

ABD’nin sinir uçlarını Çin, Kuzey Kore ve İran harekete geçirmiş. Bu üç ülkeden Trump’a birbiri ardına tehdit mesajları gönderilmiş olması ABD’nin uykusunu kaçırmışa benziyor. Yeni Savunma Bakanı James Mattis Kuzey Kore’nin füze atışları ve nükleer silah programlarıyla tehditlerde bulunmasına değinerek “Her hangi bir şekilde nükleer silah kullanımına etkili ve ezici bir kuvvetle yanıt verilecektir” açıklaması da gösteriyor ki ABD’nin bundan sonra bir rahat yüzü görmeyecektir.

Ortadoğu uzmanlarının yorumunda Trump’un Asya ve Ortadoğu politikası yönünde henüz yorum yapmanın erken olduğu ifade edilmekte. Özellikle terör örgütlerinin sorun haline geldiği Irak ve Suriye konusunda ne düşündüğü henüz berrak olarak belli değil. Obama döneminde birlikte hareket ettiği PKK, PYD ve YPG gibi terör örgütlerinimi, yoksa müttefiki olan Türkiye’yimi tercih edecek onu merakla bekleyip göreceğiz…