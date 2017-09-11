ABD BÖLGEMİZDE SORUN YARATIYOR

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

ABD 2003’ten beri Irak ve Suriye’de kurduğu, yönettiği ve ittifak halinde olduğu terör örgütleriyle bölgemizde sorun yaratmaya devam ediyor. Bilhassa Türkiye’yi dostluk ve müttefiklik yalanıyla yıllarca kandırmış olan ABD’nin gizli ajandası son zamanlarda ortaya çıkınca maskesi düştü çirkin suratı da sırıtmaya başladı.

Obama’dan sonra başkanlık görevine gelen Trump döneminde Amerika’da öyle karışıklıklar yaşanıyor ki; sormayın emir veren kim, yerine getiren kim bir curcunadır gidiyor. Yeni seçilen Trnump’un aklı bir karış havada aklına ne esiyorsa onu yapıyor. Nitekim son günlerde başkanlığı bile tartışmalı hale geldi. Kabadayılık pozlarıyla sağa sola emirler yağdırıyor; fakat hiç kimsenin buna aldırış ettiği yok.

Suriye’nin kuzeyinde PKK, PYD ve YPG ile dost olan Amerikan askerleri terör örgütlerinin bayrağı ile kendi bayrağını yan yana koyarak sınırlarımızın yakınında devriye gezmeye devam ediyorlar. Beyaz Saray ve Pentagonun otorite boşluğundan olsa gerek, Suriye’de ki disiplinsiz askerleri kendileri çalıp, kendileri oynuyor. Pentagon yetkililerine terör örgütlerine acilen silah ve zırhlı araç gönderin diye haber uçuruyorlar; anında yüzlerce TIR’a yüklenip gönderiliyor. Bu silahları kim kullanacak, kime karşı kullanılacak tarzında bir soru soran yok ortada. Düşünün bir kere süper kimliği taşıyan bir ülkenin milli savunma bakanı Mattis’e bizim Milli Savunma Bakanımız Canikli terör örgütlerine kaç TIR silah ve zırhlı araç gönderdiniz gibisine bir soru sorması üzerine 60 TIR diye cevap veriyor. Oysa bizde ki fotoğraf ve istihbarat kayıtlarında bunun 1285 TIR olduğu söylenince yüzü kızarmıyor.

ABD Suriye’de ve Irak’ta bizzat kendisinin kurduğu ve maşa gibi kullandığı DEAŞ terör örgütüyle mücadele ettiğini söylüyor. Bu tamamen yalan ve bir aldatmacadır. Düşünün bir kere bu mücadele ettiğini söylemesine rağmen bugüne kadar bir tek Amerikan askerinin öldüğünü duydunuzmu? Nereden bakarsanız bakın ABD Suriye’de ve Irak’ta kirli bir oyun tezgahlıyor. Suriye’de ki Kürt örgülerini kullanarak kendisine itibar ve çıkar sağlamanın peşinde. Amerika bunu aynısını 1951 yılında ki Kore savaşlarında Türkiye’ye yapmıştı. O tarihte Türkiye’yi yönetenlere Türkiye’yi küçük Amerika yapacakları yalanını söyleyerek Kore’ye asker göndermemizi sağlamıştı. O tarih de Türkiye Kore’ye 5 bin 455 asker yollamıştı. Kurnaz Amerikalı komutanlar maksatlı ve kasıtlı olarak en tehlikeli bölgelerde askerlerimizi görevlendirerek büyük zarar görmelerine neden olmuştu. Bu askerlerimizden 721’i şehit olmuş, 2 bin 111’i yaralanmış, 168’i kaybolmuş, 216’sı da esir düşmüştü. Yani sizin anlayacağınız Kore’ye giden askerlerimizin yarıdan fazlası zarar görmüştü. Amerika bugün bunun aynısını Kürt örgütlerine yapıyor. Suriye’de onlara bağımsız bir Kürdistan devleti kurma sözü vererek bu saf ve kerizleri istediği gibi kullanıyor.

Bugün Suriye’de ve Irak’ta Amerika kalleşçe ve riyakarca bir oyun oynadığını asla inkar edemez. Tabir caizse Ortadoğu’yu yıllardır bir mikser gibi karıştırıyor. Bir yandan Türkiye’yi dostuz, müttefikiz yalanıyla kandırmaya çalışırken, bir yandan da PKK ve YPG terör örgütlerini silahlandırarak Türkiye’ye karşı terör örgütlerini güçlendirerek cesaretlendiriyor.

Türkiye Suriye’den kaçan 3 milyondan fazla sığınmacıyı misafir eden ülke olarak Amerika’dan Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölge ve Uçuşa Yasak Bölge kurulmasını isteyince Türkiye’nin bu insani talebini duymazlıktan geldi. Kısaca söylemek gerekirse ABD Suriye’de yalana, dolana dayalı olarak yapmak istediği petrol yataklarını ele geçirmektir dersek doğruyu söylemiş oluruz…