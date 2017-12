ABD’DE BÖLGEDE İTİBARINI KAYBETTİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Suriye’de bir zamanlar terör örgütü PYD/YPG ve PKK’nın sözcülüğünü yaparken bölgeden kaçarak Türkiye’ye sığınan Talal Silo adlı terör örgütü ileri geleni ABD’nin terör örgütleriyle nasıl içli dışlı olduğunu ve Türkiye’yi bu örgütlerin nasıl hedefi haline getirdiğini bir bir anlatmaya devam ediyor. ABD’li askeri yetkililerin terör örgütü YPG/PKK’nın Akdeniz kıyılarıyla irtibat sağlaması için her türlü yardımda bulunduklarını ve bu yönde yapılacak operasyonların bizzat planını hazırladıklarını söylüyor. Türkiye’nin bu alçakça yapılan hazırlığa karşı çıkarak uyarılarda bulunması üzerine ABD duraksamak zorunda kalmıştır. ABD’ye destekte bulunan Türkiye’de ki FETÖ’cü kadronun tasfiye edilmesinden sonra itibar ve yetki kaybına uğrayan ABD Suriye görüşmelerinde masasının dışında kalmıştır. ABD 2003 yılında Saddam’ın kimyasal silah bulundurduğu yalanıyla girdiği Irak topraklarında her türlü melaneti yaptıktan sonra Irak ve Suriye’ topraklarını da bölme hazırlığı içine girmiştir. Bütün bu yaptıkları karşısında başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri nazarında itibarını ve saygınlığını tamamen yitirmiştir. Bunu içine sindiremeyen ABD aklınca Türkiye’yi dize getirmek için bugünlerde senaryosunu FETÖ haininin yazdığı Rıza Sarraf kumpas tiyatro davası sahnelenmektedir. ABD utanıp sıkılmadan FETÖ’cü hainlerin sahnelediği Rıza Sarraf kumpasına umut bağlamakla kirli suratını bir kere daha ortaya koymuştur. Bölgemizde on binlerce insanı öldüren aileleri evinden barkından eden milyonlarca insanı sığınmacı durumuna düşüren DEAŞ denilen terör örgütünü bizzat kuran ve yöneten ABD’dedir. Bu kanlı terör örgütüyle Rakka’da anlaşan ABD’nin talimatı üzerine bir tek mermi dahi atmadan şehri zafer işareti yaparak ve el saylayarak terk edip gitmiştir. Bu da bize ABD’nin nasıl bir terör destekçisi olduğunu göstermektedir.

Bölgemizde oynanmakta olan art niyetli gelişmeler karşısında AK Parti iktidarı her zaman soğukkanlı ve akıllı bir dış politika izlememiştir. Bundan dolayı da Türkiye her zaman kazanan ve takdir edilen bir ülke konumuna gelmiştir. Bu konuda ana muhalefet partisi CHP’nin ne yapmak istediğini anlamak mümkün olmamıştır. Genel başkan Kılıçdaroğlu iki sözünün birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve iktidarı hedef alarak her gün yalan yanlış iftiralarda bulunarak huzur ve istikrarı bozmanın gayreti içine girmiştir. Bu siyaset anlayışı üzülerek ifade etmeliyim ki Türkiye’nin gelişmesine uymayan, tamamen eski alışkanlığı geri getirmenin işaretini vermektedir. Bu anlayışla Türkiye’nin neler kazanıp, neler kaybettiği konusunda uzmanlar her gün medyada yorumlarda bulunmaktalar.

Bu köşede geçmişte defalarca ifade ettiğim gibi Ortadoğu’yu petrol hayali uğruna karıştıran, bölge halkını birbirine düşürmek suretiyle kan gölüne çeviren bizzat ABD’dir. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tutarlı politikası ve dik duruşu sayesinde ABD’nin bu kirli oyunu bölgemizde deşifre olmuştur. Büyük Türk milleti ABD’nin bu ahlaksızca oyunu karşısında sabrediyor, dişini sıkıyor. Türkiye eminim ki şanlı tarihinde bu güne kadar böylesi bir kalleşliğe ve soysuzluğa tanık olmamıştır.

Sınırlarımızın yakınında ABD’nin ittifak yaparak himayesine aldığı PYD/YPG, PKK terör örgütleri yanlışlıkları karşısında Türkiye’nin vuracağı tokadın acısını çok iyi bilirler. Böyle giderse hiç şüpheniz olmasın, bu terör örgütleri Türkiye’nin tokadını yemekten ve ABD’de de alacağı dersen kurtulamayacaktır.

ABD Ortadoğu’da uğradığı aşağılık duygusundan kurtulmak için tehdide ve şantaja baş vurmakta, yada terör örgütlerini kullanarak otorite sağlamaya kalkışmakta. Tabir caizse buna mafya usulü desek daha doğru olur kanısındayım. Herkesin bildiği gibi 11 Eylül saldırılarını Suudi Arabistan yaptı demeye getirerek bu ülkenin elinden haraç olarak 750 milyar dolarını aldı. Şu sıralar kontrolünde tuttuğu terör örgütlerinden PYD/YPG, PKK ve DEAŞ gibi örgütlerle dostluğunu bu amaçla sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Aynı taktiği Türkiye’ye karşı kullanmaya kalkışsa da Türkiye gün gelecek bu ahlaksız yalancı ve şantajcı ABD’ye öyle bir ders verecek ki tarihinde hiçbir zaman bu dersi unutamayacaktır.