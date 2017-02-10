Fehmi Yetik / Mekanik Tasarım Mühendisi

ABD’de mi İsrail’i, İsrail mi ABD’yi yönetiyor? Yoksa ABD dünyayı, Amerikalı Yahudilerde içeriden hem ABD’yi, hem de Israil mi yönetiyor?

ABD’nin Yahudiler tarafından yönetildiği bir spekülasyon mudur? ABD’nin toplam nüfusunun sadece yüzde 3’ü civarında olan Yahudi topluluğu nasıl bir güce sahip ki Amerika’yı yönetsin?

Bu enteresan sorular yıllardır Ortadoğuların elzemi olmuştur.

Bu hafta ki yazımda elimden geleni kadar objektif, tarafsız ve bağımsızca, analiz ve alıştırmalar yapıp yukarıda sıraladığım soruları cevaplandıracağım.



Hiç değişmemiş bir nepotizm geleneği

Yahudiler 17. Yüzyılda New York’a bir korsan gemisiyle geldikleri ilk günden bu güne kadar hiç değişmemiş bir şekilde toplumun içinde organize olma gelenekleri var.

Hemen hemen, her dönemde iyi kariyer yapmış ve itibar kazanmış herhangi bir Yahudi kökenli siyasetçinin veya işadamının katkısıyla diğer Yahudilerinde bir noktaya geldiğini görürsünüz.

Örneğin, bir firmanın CEO’ su Yahudi kökenliyse, o firmanın diğer üst düzey yöneticilerin yarısından fazlasının da Yahudi olması çok muhtemeldir.



Siyasette ve özelikle diş politikaya gösterilen büyük ilgi

Yahudiler ABD nüfusunun sadece yüzde 3’ünü oluşturmasına rağmen siyasette önemli bir yol oynayarak demokratların kampanya gelirlerinin yüzde 60’ını sağlıyorlar.

Siyasette en çok ilgi duydukları alan dış politikadır. Örneğin, Obama hükûmetin dış İlişkiler konseyinin neredeyse yarısını oluşturmuşlardı. Ve böylelikle, Obama hükûmetinin nasıl bir dış politika izleyeceği, ajandasının ne olacağı üzerinde de büyük etkileri olmuştu.

Hatırlatmakta fayda vardır ki, ABD tarihinin en büyük askeri yardım anlaşmasını 2016 İsrail’e yaptı. Bu anlaşma ABD’nin İsrail’e 10 yılda, 38 milyar dolarlık askeri yardım yapmasını kapsıyor.

Bilderberg toplantıları

Dünya çapında en etkili siyasi liderlerinin, en ünlü işadamlarının ve medyanın en önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği Bilderberg toplantılarının her sene ABD den katılanlarının neredeyse yarısı Yahudi kökenlidir.

ABD ekonomisinin zirvesindeki Yahudiler.

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) şu anki yönetim Kurulu başkanı Yahudi kökenli Janet Yellen’ dir. FED’ din üst yönettim kurulu üyelerinin neredeyse yüzde 80 Yahudilerden oluşmaktadır. FED Amerikan Dolar basımı ve dağıtımı yetkisini elinde bulundurur, borçlanma faiz oranlarını belirler. Kısaca özetlemek gerekirse, FED dünyanın en büyük para politikasını yönetir.

Ayrıca, dünyanın en zengin ailesi “Rothschild” ailesi Yahudi’dir. Ve Yahudiler ABD’nin önde gelen en zengin 400 ailesinden yüzde 40’ni oluşturuyorlar.

Yahudilerin kontrolünde olan medya kurumları:

Dünya'nın en büyük medya şirketlerinden biri olan “Time warney” Yahudi kontrolünde olduğu da öne sürülüyor. Bu şirket CNN, TNT ve Cartoon Network gibi dünyaca ünlü TV kanalları yanı sıra magazin, kitap ve dergi yayınları yapıyor.

Yahudilerin kuruluşları ve Siyonizm

Yahudilerin, ABD’ye geldikleri ilk günden bu güne kadar iyi örgütlenip ve organize oldukları görünmekte. Bu Yahudilerin olmazsa olmazıdır. Bugün ABD’de son derece etkili ve doğrudan Yahudi kontrolünde olan kuruluşlar var.

Bunlardan en öne çıkanı, Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi (AIPAC) ve iftira ve İnkârla Mücadele Birliği (ADL) gibi kuruluşlardır.

Lakin Yahudilerin en önemli kuruluşu ve Yahudilerin kaderini değiştiren Siyonizm hareketi olmuştur. Siyonizm, Yahudilerin Filistin’e dönmelerini ve burada Yahudi devletinin kurulmasını amaçlayan siyasi bir hedefti. Siyonizm’in hedefine ulaşmasıyla, Amerikalı Yahudiler dünyanın en zengin ve siyasi açıdan en önemli Yahudi cemaati haline gelmiştir. Ve yıllardan beri, hayallerini kurdukları Amerika’daki büyük Yahudi Lobisini kurmalarında etkin rol oynamıştır.



Ve nihai vardığımız sonuç

Yani anlayacağınız, ABD’de yasayan Yahudiler ekonomide, siyasette, medyada ve eğlencede yani kısacası her sektörde etkin olmayı becermişlerdir.

Kurmuş oldukları derneklerin, kuruluşların ve komitelerin sayesinde ABD ’ki diğer etnik kökenlere nazaran uzun bir yol almış ve daha yüksek bir konuma gelmişlerdir.

Son olarak, Amerikan tarihi boyunca hiç bir dönemde Obama hükûmeti döneminde olduğu kadar, Yahudiler siyasette özelliklede dış politikada aktif rol oynamamıştır.



Şimdi tekrar soruyorum size, ABD’de mi İsrail’i, İsrail mi ABD’yi yönetiyor? Yoksa ABD dünyayı, Amerikalı Yahudilerde içeriden hem ABD’yi, hem de İsrail mi yönetiyor?