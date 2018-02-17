ABD’NİN AKLI BAŞINA GELDİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe Külliyesinde kabul edilen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’la 3 saat 15 dakika süren bir görüşme yapılması esnasında ne kadar ihtilaflı konular varsa hepside masaya getirilmiştir. Görüşmenin bu kadar uzun sürmesinin nedeni ABD’nin bardağı taşırmış olmasındandır.

ABD’nin başında bulunan Trump başta olmak üzere yetkili makamlardaki kimselerin her biri ayrı bir telden çaldıkları için anlaşmazlıkların yumağını oluşturmuştur. Bürükselde NATO Bakanlar toplantısına katılan Milli Savunma Bakanımız Nurettin Canikli’ye ABD milli savunma bakanı “Kuduz Köpek” lakaplı Mattis “YPG ile PKK’yı savaştırabiliriz” teklifinde bulunması komik olduğu kadar hayretle karşılanmıştır. ABD’nin bir diğer yetkilisi Dışişleri Bakanı Tillerson’da Türkiye’den önce uğradığı Lübnan’da YPG’ye hiç silah vermedik diyerek inkara kalkışması ciddiyetsizliğini göstermiştir. Tillerson ABD’nin kuzey Suriye’de terör örgütlerine silah verip, eğitip-donattığını gizlemeye kalkışması tam bir inkarcılıktır. Türkiye ile ABD arasında devam etmekte olan bir diğer anlaşmazlıkta FETÖ terör örgütü başının korunup-kollanarak iade edilmemesidir.

Sizin anlayacağınız böylesine kabarık bir dosyanın görüşmelerde ele alınmasında ABD’nin Türkiye’ye karşı vereceği bir hesap vardı. Türkiye’nin ileri sürdüğü şartların yerine getirilmemesi halinde ABD için bunun bedeli çok ağır olacaktı. Bütün bu anlaşmazlıkların giderilmesi için ABD’nin Ankara’ya gönderdiği Dışişleri Bakanı Tillerson anlaşma yolunu seçmiştir. Dışişleri Bakanı Rex Tillerson önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 3 saat 15 dakika sonrada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile 2,5 saat görüşerek olumlu bir noktaya gelinmiştir. ABD’nin verdiği sözleri tutmayan bir ülke olarak anılması Türkiye’nin görüşmelerde ele aldığı konuların yazılı bir belge haline getirilmesine neden olmuştur. ABD şunu çok iyi gördü ki eskisi gibi karşılarında istedikleri gibi at oynatan bir Türkiye yoktu artık. Türkiye düşmanı terör örgütlerine destek veren ülkeler ve Siyonistler “Türkiye kontrol edilebir hale getirilmeli” derken rahatsızlıkları buna dayanmaktaydı. Türkiye’yi nasıl kontrol altına alırız diye oturum düzenleyen Washington’daki bir düşünce kuruluşu “Türkiye’de yükselen milliyetçilik dalgası var” anlaşmanın çok zor olacağı şeklinde bir görüş bildirmesi de bundan ileri gelmekteydi.

Bugün ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde hakim olan kanaat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir an önce iş başından gitmesidir. Yani sizin anlayacağınız Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset sahnesinde olduğu sürece içteki ve dıştaki Türkiye düşmanlarının Türkiye’yi istedikleri gibi yönetmelerinin mümkün olmadığı kararına varılmıştır. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın iç ve dış odaklar tarafından hedef alınmasının nedeni debundan kaynaklanmaktadır.

Türkiye ile ABD arasında bundan sonra ilişkilerin nasıl bir yönde seyredeceğini Dışişleri Bakanı Tillerson ülkesine döndükten sonra göreceğiz. ABD’nin acilen yerine getirmesi gereken konuların başında askerlerini Münbiç’ten çekmesi, PKK/YPG terör örgütüne verdiği silahları toplaması ve FETÖ terörist başının iade edilmesidir. ABD’nin öncelikle yerine getirmesi gereken bu konular Türkiye’nin kırmızı çizgileridir. Şayet bu istekleri yerine getirmediği takdirde yalanla-dolanla Türkiye’yi durdurmanın mümkün olmadığını verilen bu son fırsatta anlaması gerekir…