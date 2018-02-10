ABD’NİN KALLEŞLİĞİ DAVA KONUSU

Mevlüt Mürsel Uzun

Bugünlerde ABD’nin bir NATO üyesi olarak Suriye’ninin kuzeyinde Türkiye’ye karşı PKK/PYD terör örgütünü silahlandırması uluslar arası yasalara göre bir suçtur. Oysa bu terör örgütünü ABD geçmişte üstelik terör örgütü olarak kabul etmiştir. Bugün ABD’yi yönetmekte olan Trump ve yönetim kadrolarındaki şahısların her birinden zıtlık içeren açıklamalar gelmekte. Pentagonda asker olmaktan başka bir görevi olmayan generalin biri kalkmış Türkiye Münbiç’e girmeye kalkıştığı takdirde çatışacaklarından söz ediyor. Oysa böylesi sorumluluk içeren açıklamalar siyasi yetkisi olanlar tarafından yapılması gerekir. Bu boşboğaz general birde kalkmış utanıp sıkılmadan PKK/PYD terör örgütleriyle sarmaş dolaş olarak kucaklaşıyor. Yahu insana sormazlarmı konuştuğun ve sırtını dayadığın adama bak diye. ABD’nin böylesi sorumsuz ve yetkisiz kişileri konuşturduğu sürece başı ağrımaya devam edecektir. Ayrıca bu tutarsızlıkları yüzünden savaş suçlusu olarak Lahey Uluslar Arası Ceza Mahkemesine gitmekten de kurtulamayacaktır. Nitekim Türkiye şehit yakınları ABD’nin terör örgütleriyle ittifak yapması ve onları silahlandırmasıyla ilgili belge ve bilgileri topladıktan sonra mahkemeye müracaatta bulunmalarının hazırlığı içindeler.

ABD’nin PKK/PYD terör örgütlerinin DEAŞ’la mücadele ediyor yalanına sarılarak bu örgütleri aşırı derecede silahlandırmış olması uluslara arsı yasalara göre bir savaş suçudur. ABD bu suçu açık bir şekilde işlemiştir. Geçmişte 1983-84 yılında yine Nikaragua’da meşru hükümeti devirmesi için muhalif örgüte verdiği destekten dolayı uluslar arası Adalet Divanında yargılanarak cezalandırılmıştı.

Bu hafta Ankara’ya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye ile neyi konuşacakları az çok bellidir. TSK’nin terör örgütü PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerini Afrin’den söküp atmak için giriştiği amansız mücadelenin akabinde sıranın terör örgütlerinin zoraki mesken tuttuğu Münbiçe’de geleceğini bildikleri için durdurmanın yollarını aramaya geliyorlar. Türkiye bu konuda kararlı ABD’nin kalleşliği ve düzenbazlığı tescillendiği için ne söylediklerine değil de, icraatının ne olduğunu dikkate alacaktır. ABD terör örgütleriyle bir olup gerçekleştirmeye çalıştığı art niyetli ahlaksız şer planının ne olduğu ortaya çıkmıştır. Suriye’de iç savaş patlak verir vermez ABD’nin sınırlarımızın yakınına kadar gelerek Türkiye düşmanı terör örgütleriyle ittifak yapıp onları silahlandırması affedilir gibi değildir. Türkiye’nin bir gece aniden başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla önce Afrin’e girmesi, sonra da Münbiç ve devamında Irak’a kadar sınırlarımızda ki terör örgütlerini temizleme kararlılığı ABD’yi korkutmuştur. ABD ne yaparsa yapsın Türkiye’nin kararlı tutumuyla sürdürdüğü harekatını hiç bir söz ve yalancı vaat durduramayacaktır. İşte daha dün Suriye bir füze ile İsrail savaş uçağını düşürmüş olması ABD için başlı başına bir sorundur. Her şeyden önce ABD İsrail ile terör örgütlerine sırtını dayamış olması bu bölgede çamura batmaktan kurtaramayacaktır…