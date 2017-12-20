ABD’NİN KIRDIĞI CEVİZ KIRKI GEÇTİ

Mevlüt Mürsel Uzun

Yıllarca Ortadoğu’da dediğim dedik çaldığım düdük diyen ABD bu güne kadar bu bölgede keyfince istediği gibi at oynatmıştır. Irak devlet başkanı Sadem’ın kimyasal silah bulunduğu yalanıyla bu ülkeye girerek Saddam’ı idam edip, halkını perişan etti ve Irak’ı üç parçaya böldü. Suriye’de iç savaş başlayınca kendi kurduğu DEAŞ terör örgütüyle birlikte Suriye topraklarına girerek, katil Esad’ın yaptığı yetmiyormuş gibi binlerce insanın kanını akıttı, aileleri evinden barkından etti. Bununla da kalmayarak PYD/YPG, PKK terör örgütleriyle ittifak kurarak bunlara 4000 TIR dolusu silah desteğinde bulunmak suretiyle Türkiye’ye karşı bir tehlike oluşturdu. Şimdide sınırlarımızın yanı başında bu terör örgütlerini ödüllendirmek için bir Kürt devleti kurmanın ve DEAŞ’ın da içinde yer aldığı bir terör ordusu kurmanın çabası içinde.

Türkiye’nin Kıbrıs çıkarması esnasında TSK’ne önemli destek sağlayan Kaddafi’nin yaptığı iyilikleri unutmak mümkün değildir. Libya dünyanın en borçsuz ülkesi olarak halkı huzur ve refah içinde yaşarken ABD mikrobu Libya’ya da girerek halkını birbirine düşürüp isyan çıkardı. Bu sırada Clinton Libya’yı ziyaretinde hiçbir Libyalı Kaddafi’nin isyanda öldürülmesini istemediği halde Clinton’nun “Amerika Kaddafi’yi ölü görmek istiyor” açıklamasının ardından ne yazık ki ABD’nin isteği yerine geldi.

15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen’in ve ABD ’ye kaçan Türkiye düşmanı örgüt üyelerinin Türkiye’ye iade edilmesi için yapılan talebe ABD karşılık vermediği gibi, üstelikte bu hainlere serbestçe dolaşma ve iş edinme imkanı sağlamıştır. Sebebi açıkça ortaya çıkmıştır; 15 Temmuz’un arkasında ABD ’nin olduğu kesindir. Türkiye bu olanlardan sonra dostluk geleneğini elinin tersiyle bir tarafa iterek ABD’nin Türkiye’ye zarar verdiği konuları bir masaya yatırarak dünya kamuoyunun duyacağı şekilde kirli suratına vurmaya başlamıştır. ABD konsolosluğunda çalışan Türk vatandaşı Metin Topuz’un darbe olayında FETÖ terör örgütü ileri gelenleriyle içli dışlı olması ve Türkiye aleyhinde casusluk suçlamasıyla tutuklanması iki ülke arasında ipleri daha da germiştir.

ABD Ortadoğu’da bugüne kadar barışı ve huzuru sağlama yönünde olumlu hiçbir adım atmamıştır. Aksine aynen bir mikser gibi karıştırarak bölge ülkelerini birbirine düşürmek suretiyle hasım haline getirmiştir. Sizin anlayacağınız ABD’nin bölgemizde huzur bozucu hareketlerini dikkate aldığımızda kırdığı ceviz kırkı geçmiştir. İşte bunlardan bazıları: Türkiye’nin yıllarca mücadele ettiği PYD/YPG, PKK terör örgütlerine 4 bin TIR dolusu silah desteğinde bulunması. FETÖ terör örgütünün başı Fethullah Gülen talep edildiği halde verilmeyip korunup kollanması. Rıza Sarraf davası üzerinden Türk Ekonomisi hedef alınarak Türkiye’ye zarar verilmek istenmesi. ABD başkanı Trump’ın BM kararlarını hiçe sayarak Kudüs ’ü İsrail’in başkenti ilan etmesiyle bölgede çatışmalara sebep olması. ABD Büyükelçiliğinin 2019 yılının Ocak ayına kadar vize başvurularını askıya alması gerginliği artıran sebeplerden biridir. Rusya’nın eski Ankara Büyükelçisi Andrev Karlov’un suikastında ABD’nin rolünün de olması Türkiye ile Rusya arasında ki komşuluk ve dostluk ilişkilerine zarar vermeye yönelik olduğu ortaya çıkmıştır.