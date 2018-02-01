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Abdülkerim Erdoğan Mamak'ın tarihi ve coğrafi güzelliklerini anlatan bir belgesel hazırlayacak

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Abdülkerim Erdoğan Mamak'ın tarihi ve coğrafi güzelliklerini anlatan bir belgesel hazırlayacak
Mamak Belediyesi’nin düzenlediği kültür sohbetlerinin üçüncü konuğu, Ankara’nın tarihine ve kültürüne ışık tutan Abdülkerim Erdoğan oldu.

Erdoğan, ilçe isimlerinin anlamlarından Ankara’da yaşayan uygarlıklara, mimari yapıdan doğal güzelliklere kadar Başkent hakkında bilinmeyenleri Mamaklılarla paylaştı. Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşen ve Başkent’in tarihinin anlatıldığı programa Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Belediyesi Meclis Başkanvekili Erdal Ak, Başkan Yardımcıları Hasan Gökmenoğlu ve Aydın Demir ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Akgül, Abdülkerim Erdoğan’ın Mamak tarihi ve coğrafi güzelliklerini anlatan bir belgesel hazırlığında olduğunun da müjdesini verdi.

Yaşadığımız coğrafyayı öğreniyoruz

Abdülkerim Erdoğan’ın, Mamak’ın kültürünü ve tarihini anlatan iki ciltlik bir eser ortaya koyduğunu kaydeden Akgül, “Bu sohbetler insanın yaşadığı coğrafyayı gerek edebi gerekse coğrafi olarak öğrenmesine katkı sağlıyor” dedi.

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