ABDULLAH GÜL YANLIŞ YAPIYOR

Mevlüt Mürsel Uzun

umhurbaşkanı Erdoğan’ın teklifiyle, Ak Parti’nin oylarıyla 11. Cumhurbaşkanlığına seçilen Abdullah Gül kendisini bu makama getirenlere karşı son günlerde takındığı tavır doğru değildir. Abdullah Gül rüyasında bile göremeyeceği Cumhurbaşkanlığı gibi bir makama gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ak Parti camiasının sayesinde olmuştur.

Türkiye’nin geleceğiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti iktidarının aldığı kararları muhalefet benzeri eleştirmesi açıkça bir vefasızlıktır. 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 121. maddesi için Twitter’da yaptığı açıklamada kaygı verici olarak ifade etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti teşkilatının tepkisine neden olmuştur. Başbakan Binali Yıldırım Gül’ün bu açıklamasına “Bu konuşmalar boş ve yersiz konuşmalar” demesi açıkça bir kırgınlığın ifadesidir.

Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığından ayrıldığı günden beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti iktidarına karşı fırsat buldukça muhalefet etmekte.

Abdullah Gül ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti açıklamasına ve CIA’ya ajanlık eden FETÖ’cülere karşı bir çift söz etmez iken ikide bir yol arkadaşlarını hedef alması doğru değildir. ABD Dışişleri Bakanlığı Abdullah Gül’ü biz yetiştirdik açıklamasına karşı bir cevap açıklaması olmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin savunmasıyla ilgili olarak yaptığı konuşmalara Gül’ün “Hamaset” diyerek hafife alması hoş karşılanmamıştır.

Abdullah Gül AK Parti içinde parti geleneklerine uyum sağlayamayan eski milletvekilleriyle gizli toplantılar yaptığı iddia ediliyor. Kamuoyunda dolaşan dedikodulara bakılacak olursa yeni bir parti kurmanın hazırlığı içinde olduğu söyleniyor. Hatta öyle ki kuracağı partinin il başkanları bile tespit edildiği iddialar arasında. Hani ateş olmayan yerden duman tütmez derler ya SP ile İYİ Parti yetkilileri de “kapımız sonuna kadar açık” diyerek Gül’ü partilerine davet bile ettiler.

Abdullah Gül’ün içinden geçtiğimiz şu günlerde takındığı tavır ve söylemleri hiç de doğru değildir. Türkiye terörle ve düşman ülkelerle uğraşırken ekmeğini yediği partisiyle uğraşması son derece yanlıştır. Demek ki Abdullah Gül içinden çıktığı partisini iyi tanıyamamış. Türkiye’yi 16 yıldan beri başarılı bir şekilde yöneten AK Parti demek Recep Tayyip Erdoğan demektir.

Hizmet yönünden doğrusunu söylemek gerekirse Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı döneminde dişe dokunur bir hizmeti olmamıştır. 7 yıl Çankaya’da kalarak emekli olmuştur. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan öylemidir; bugüne kadar hizmete giren birçok büyük eserin altında imzası vardır.

15 Temmuz’un gazilerini FETÖ’nün ihanetinden korumak için çıkarılan kanun hükmündeki karardan Abdullah Gül niçin rahatsız oldu anlamak mümkün değildir.