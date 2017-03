ABDULLAH KİĞILI ve M.SİNAN KIZILDAĞ VODAFONE İŞ ORTAĞIM REKLAMI İÇİN KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

İrem Subaşı / İllüzyonist

Dijital dönüşümünü tamamlayarak yarına bugünden hazırlanmayı hedefleyen tüm işletmelerin ilk tercihi Vodafone, Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı ile yeni iş birliğini duyurdu. İşbirliği kapsamında Kiğılı’nın, sabit ve mobil tüm telekomünikasyon ihtiyaçları Vodafone tarafından karşılanıyor. Vodafone ve Kiğılı arasındaki güç birliği, çok özel bir reklam filmiyle duyuruldu. Türkiye perakende sektörünün duayen ismi Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ’ın kamera karşısına geçtiği Vodafone İş Ortağım reklam filmi, keyifli görüntülere sahne oldu.

Türkiye’deki tüm işletmelerin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye perakende sektörünün en köklü markalarından Kiğılı ile güçlerini birleştirdi. Proje kapsamında Kiğılı’nın iletişim alanındaki tüm ihtiyaçları Vodafone tarafından karşılanıyor. Kiğılı, Vodafone İş Ortağım çatısı altında yararlanacağı iletişim çözümleriyle iletişimde maliyet avantajı elde etmeyi ve operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor. İşbirliğini duyurmak için hazırlanan reklam filmi için kamera karşısına geçen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, işbirliği ile ilgili bilgi paylaşımında bulundular.

Abdullah Kiğılı: “Vodafone sayesinde kendimizi artık müşterilerimize daha yakın hissediyoruz”

Memnun müşterinin her zaman öncelik olduğunu dile getiren Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, “İlk günden bu yana her zaman daha iyisini sunmak için çalıştık. Bugün artık teknolojiden bağımsız bir müşteri iletişim süreci düşünmek imkansız. Biz de mağazalarımızda, müşterilerimizle daha hızlı iletişim kurmak için güvenilir bir iş ortağı arayışına girdik. Bu nokta da mobil ve sabit tüm iletişim ihtiyaçlarımızı tek kanaldan çözen Vodafone sayesinde kendimizi artık müşterilerimize daha yakın hissediyoruz” şeklinde konuştu.

M. Sinan Kızıldağ: “İşletmelerin her zaman ve her yerde daha yüksek mobiliteye ulaşmasını sağlıyoruz”

Yarına Hazırım Platformu çatısı altında, Türkiye’deki tüm işletmelerin telekom ihtiyaçları için uçtan uca özel çözümler sunduklarını ve uyguladıklarını belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ, “Vodafone olarak, bugün sadece bir mobil iletişim şirketi olmaktan çıkarak birçok sabit iletişim hizmetini de tek elden sunan ve abonelerine her an her yerden yüksek hızlı internete bağlanma avantajı sağlayan bir genişbant telekomünikasyon şirketi konumundayız. Rekabetçi koşullarda müşterilerimizin operasyonel verimliliklerini artırmak ve onlara maliyet avantajı sağlamak ilkesi ile, işletmelerin her zaman, her yerde daha yüksek mobiliteye ulaşmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’nin erkek giyim markası olarak yıllardır sektörde öncü ve önde olan Kiğılı’nın iletişim çözüm ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Bu işbirliğimizle, Kiğılı kesintisiz mobil ve sabit iletişimin yanı sıra sunduğumuz entegre iletişim çözümlerinden de faydalanacak. Dijitalleşme yolculuğunda yönlendirdiğimiz her ölçekten işletmenin, kurumsal çözüm ve teknoloji ihtiyaçlarını tespit ederek daha etkin çalışmalarını sağlamaya devam edeceğiz “dedi.

Kigılı’nın iletişimi Vodafone’a emanet

Reklam filminde, Kiğılı’nın Beyoğlu’nda küçük bir dükkanda ticarete başladığını, bugün 67 ilde ve 10 ülkede 250’den fazla mağaza ile erkek giyimin kalesi haline geldiğini ifade eden Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, bunu yapmanın zor ama korumanın daha da zor olduğunu ifade ediyor. Mağazalarında, müşterileriyle hızlı iletişim kurmak için sağlam bir iş ortağına ihtiyaç duyduklarını söyleyen Kiğılı, mobil ve sabit tüm iletişim ihtiyaçlarını tek kanaldan çözen Vodafone sayesinde kendilerini rahat hissettiklerini belirtiyor. İş ortaklığının zaman mekan sınırı olmadan, müşterinizin ihtiyaçlarına kendi işinizmiş gibi özen göstermek olduğunun altını çizen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı M. Sinan Kızıldağ ise, Kiğılı’nın başarı hikayesine ortak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Vodafone Türkiye hakkında

Gelirler bakımından dünyanın en büyük uluslararası mobil iletişim şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, 31 Aralık 2016 itibariyle hizmet sunduğu 22,6 milyon abonesiyle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketidir. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 20 milyar TL’ye yaklaşmıştır. 2010’da Borusan Telekom’u bünyesine katan Vodafone Türkiye, 2011’de de Türkiye’nin en büyük alternatif telekom operatörlerinden Koç.net’i bünyesine dâhil etmiştir. Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonu doğrultusunda bireylere ve kurumlara mobil ses, sabit ses, mobil internet, ADSL ve fiber hizmetleri sunan Vodafone Türkiye, yaklaşık 3.300’ü aşkın çalışan kadrosu, 1.200’ü aşkın perakende mağazası ve ekosisteminde bulunan 43.000 paydaşı ile faaliyet göstermektedir.

Kiğılı Hakkında:

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, 1938 yılında erkekler için kumaş satışı amacıyla kurulmuştur. Üretime ilk kez 1965 yılında geçmiş; 1969 yılında ise Beyoğlu’nda ilk mağazasını açmıştır. Kiğılı, bugün Türkiye genelinde 67 ilde, 225 mağaza; yurt dışında Avusturya, Fransa, İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Çin’de 28 mağaza ve satış noktasıyla hizmet vermektedir. Her yaştan erkek için her gün en konforlu giyim deneyimi yaşatmayı amaçlayan Kiğılı, aralarında Yılın Perakende Kuruluşu, Yılın Teknoloji Uygulaması, Vitrin Tasarım Birincilik Ödülü, Müşteri Hizmetlerinde Üstün Başarı Ödülü, Alışveriş Merkezlerinde En Çok Tercih Edilen Erkek Giyim Markası, İnsana Saygı Ödülü’nün de olduğu pek çok ödüle layık görülmüştür.