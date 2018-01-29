ABD’yi ülkemde istemiyorum Arkadaş!

Eyüphan Kaya

Babam 50 yıl önce bile “evladım Amerika fesattır” diyordu.

Kendisi ehli vicdan biriydi, belki de kalp gözüyle bunu söylüyordu, ama izahını pek yapmıyordu, biz de edebimizden nedeni sormuyorduk zaten, ama zaman onun bu kısa veciz ifadesinin doğruluğunu ortaya çıkardı.

Şimdi artık anlaşıldı ki ABD’nin iki derdi var; biri İsrail’in emniyetini muhafaza etmek, ikincisi ise İslam ülkelerinde İslam’ın hakim olmasını önlemek, bunun için de başta mikro milliyetçilik olmak üzere, mezhep ve meşrep farkını ileri sürerek, İslam toplumunu birbiriyle uğraştırıyor, bu vesile ile gücünü ve enerjisini dağıtmak, hani Üstat Bediüzzaman’ın bir ifadesi var “iki pehlivan kavga ederse bir çocuk bile onları dövebilir.”İşte İslam dünyasında bunu yapıyor.

İşte Irak, işte Suriye, işte 40 yıldır zahmetini çektiğimiz ülkemizdeki terör ve karanlık devlet belası.

Hepsinin altında ABD’nin parmağı var desem inanın.

Ülkemizin birçok yerinde neden ABD üsleri var? hiç kendimize sorduk mu?

ABD askeri bu üslerde ne yapıyor?

O ABD ki,

*Zamanında Irak’ta askerimizin başına çuval geçirdi,

*Kaymakamımıza tokat attı,

*15 Temmuz darbe girişiminin komanda merkezine ev sahipliği yaptı/yapıyor,

*Güney sınırımızda silahlı bir örgüt oluşturdu, öyle ki Afrin operasyonu mucip kıldı,

*Hatta alem biliyor ki eski darbelerin kaynağı yine ABD kaynaklıydı.

Şimdi soruyorum bu ABD askeri hala benin ülkemde ne arıyor?

Ey vatandaşım,

Sen solcu musun, ulusalcımızın, muhafazakar mısın? Kürt müsün, Türk müsün? Her neysen, ne zamana kadar bu geveze devlete, şımarık devlete boyun eğeceksin söyler misin?

Bu tür sinsi devletler her fırsatta bizi sömürdüler, yetmiyor ülkemizi kıskaca almışlar, kalkınmamızı ve hürriyetimizi hazmetmiyorlar.

Ben bu devlete artık tahammül etmiyorum. Vatandaş olarak hükümete de, Meclise de sesleniyorum, ABD üslerinin kapanması ve askerlerinin ülkemden gitmesi için ne gerekiyorsa yapın ve halkımıza derin bir nefes aldırın.

Müsaade edin de kendi ülkemizde iman, edep ve marifetle yaşayalım, ABD vatandaşı her nasıl yaşıyorsa benim bir şey dediğim oluyor mu? oldu mu? Hayır, peki ABD niye benin hayat tarzıma, devlet nizamıma karışıyor?

Dünyanın gözü önünde Mısır’da %52 oyla iktidara gelen Muhammed Mursi Hükümetini deviren ABD değil mi? gerisini düşünmeye gerek var mı? ABD’nin ne hain bir devlet olduğunu belirtmek için.

Bu kadar ayan beyan bana ve Müslüman kardeşlerime sıkıntı veren ABD’ye hayır deme zamanı gelmedi mi?

Ben ABD’yi ülkemde istemiyorum Arkadaş!