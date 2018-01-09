AB’yi bırak, Anadolu’ya bak

Eyüphan Kaya

Kardeşim ülkemiz yüz yıldır iç ve dış düşmanlarla mücadele ediyor. Ülkemiz 1924 anayasasıyla içerden fethedilmeye çalışıldı, o gün bu gündür bir türlü özgürlüğüne kavuşamadı. Toplam 15-20 yıl dahi bu ülke özgür yaşamadı bir türlü.

Çarpık bir eğitimle tuhaf nesiller yetiştiren bu devlet sonunda ot gibi bir gençlik, menfaate endeksli bir kesim vatandaş ve “hayat mücadeleden ibarettir” diyen bir zihniyete sahip bir kalabalık. Gel de bu sıkıntıların içinde huzur bul.

*Kemalistler var,

*Apoistler var,

*Turanistler/Şamanistler var,

*Cebe endeksli çalışan beyaz yakalı hırsızlar var,

*Makam düşkünleri var,

*“Devletin malı deniz yemeyen domuz” diyecek kadar haddini aşan defolu kimseler var,

*“Kaz geldiği yerden, tavuk esirgenmez” diyecek kadar rüşvetçiler var,

*Uyuşturucu tacirleri var,

*Yer altı mafyası var,

*İslami değerlerle uğraşıp gençlerle bu değerler arasında engel olmayı kendine görev ad eden, kimin adına çalıştığını bilemediğimiz kimseler var.

Daha sormama gerek var mı bilemem ama benim bildiğim bu durumda olan bir ülke kendi sorunlarına endeksli çalışması gerekirken AB gibi bir oluşumun peşine düşmesine gerek yok bence.

Bunun için vatandaş kavramı etrafında kenetlenerek iç muhasebemizi yapmamız lazım.

Sosyal devlet anlayışını geliştirerek, vatandaşlarını aç ve açıkta bırakmamak lazım,

Gençlerimize yönelik programlarımızı geliştirerek, gençlere moral ve motivasyon oluşturup, her gencimizi sabah kalktığında muhakkak gidebileceği bir adresin olması lazım,

Çocuklarımızın da formel eğitimin yanı sıra, sportif ve psikolojik açıdan sağlıklı yetişmeleri için çalışma ve çaba içinde olacağız.

Öyle ki kimse kimseye hava cıva atmayacak,

Kimse kimseye “sen kimsin?” demeyecek,

Kimse kimseye “sen benim kim olduğumu biliyor musun?” Demeyecek,

Herkes işini iyi yapacak, hak hukuk ve adalet adına kendinden emin olacak, sen o gün gör dünyanın endamını, AB nasıl da senin peşine düşüyor?

Bizim böyle önemli meselelerimizle ilgilenmemiz lazımdır diye düşünüyorum.

Ondan dolayı “AB’yi bırak, Anadolu’ya bak” diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?