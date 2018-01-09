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Aç Gözünü Kardeşim !!

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Ebru Oğuzhan Yeter

Dini inancın da, Laik düzenin de elden gidiyor aç gözünü, Millet olarak bölündük, düşünce olarak ayrıldık, aç gözünü.

Cumhuriyet değerlerimiz yok ediliyor, sahip olduğumuz her şey satıldı, aç gözünü, Komşunu ötekileştirmen istendi başardılar, etnik ayrımcılıkla ötekileştirildik, aç gözünü.

Cumhuriyeti kurarken sırtında mermi taşıyan anaların, bacıların her gün öldürülüyor aç gözünü.

Çoçukların, ulus bilincinden uzak, tarihinden uzak, tüketen durumuna getirildi aç gözünü, Ordun itibarsızlaştırıldı, askerin, polisin bölündü aç gözünü.

Savaşta alamadıklarını, bizi birbirimize kırdırarak alacaklar aç gözünü, Tüm ülke kaynaklarımız özelleştirme adıyla yabancılara sunuluyor aç gözünü.

Birbirimize suçlu gözüyle bakmamızı istiyorlar aç gözünü, Tarihimizi, zaferlerimizi, atalarımızı yok sayıyorlar aç gözünü.

Düşmanla işbirliği yapan işbirlikçilerle donatıldık aç gözünü, İlimden, bilimden, sanattan uzaklaştırıldık, gerici eğitime mecbur bırakıldık aç gözünü.

Fikrimiz hür değil, vicdanımız hür değil, zihinlerimize zincir vuruluyor aç gözünü, Yarın sıra sana-bana gelecek aç gözünü.

Ne yolda yürüyene, ne yüzümüze bakana güven duymuyoruz, gölgemizden korkar olduk Aç Gözünü Kardeşim.
Ne dini bayramlarımızı, ne milli bayramlarımızı hak ettiği gibi kutlayamıyoruz, aç gözünü, Ne hekime, ne eğitimciye saygımız kalmadı, çocuklarımız isyanda aç gözünü.

Hastalık sardı tüm bedenimizi, beynimizi kemirmeden aç gözünü, Ne çocuğunu yurt dışında okutmak, ne de orada ev almak kurtuluşun değildir, başka vatanın yok aç gözünü.

Toplum büyük bir çıkmazda, çocuklar ölüyor, kadınlar öldürülüyor, serseri kurşunlar hava da uçuyor, aç gözünü.

Alım gücün düştü, geçim derdin kimsenin umurunda değil, köylü üretemiyor, köylü çıkmazda aç gözünü.

Öğretmenler öldürülüyor, öğretmen şiddet uyguluyor, öğretmenler atanamıyor aç gözünü, Hak, hukuk, adalet sokakta aranır oldu aç gözünü.

Tohumun, toprağın, geleceğin zehirleniyor aç gözünü, Her gün, aldatıldık, kandırıldık, aldanma artık aç gözünü.

Sözlerin yasaklandı, konuşman yasaklandı, düşünmen yasaklandı aç gözünü, Dağda zeytinimizin, Sokakta hayvanlarımızın güvenliği kalmadı aç gözünü.

Tecavüzcüler aklanıyor, gerçek suçlular saklanıyor, aç gözünü Cumhuriyet sensin, Devrim sensin, Demokrasi sensin, Mücadele sensin aç gözünü…

Sen alevisin, sen sünnisin, sen kürtsün, sen lazsın, sen çingenesin, sen ülkemin en güzel renklerini barındıransın, sen Mustafa Kemal’in dediği gibi, ülkeyi kuran Türk halkısın, sen Türk’sün kardeşim aç gözünü…

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