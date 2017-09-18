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Açık Hava Otomobil Festivali AUTOFEST’e, Ankara Büyükşehir Belediyesi de değişik birimleriyle katıldı

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Açık Hava Otomobil Festivali AUTOFEST’e, Ankara Büyükşehir Belediyesi de değişik birimleriyle katıldı
BÜYÜKŞEHİR'İN İTFAİYE VE ZABITA ARAÇLARI,MİNİKLERİN İLK ZİYARET ALANI OLDU..

Başkent’te otomobil tutkunlarının her yıl heyecanla beklediği Açık Hava Otomobil Festivali AUTOFEST’e, Büyükşehir Belediyesi de değişik birimleriyle katıldı.

ANKAMALL Alışveriş Merkezi’nde 16-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve "7'den 70'e herkes için otomobil tutkusu" sloganıyla açılan Festival'de, klasik, modifiye otomobil ve motosikletler, meraklılarına heyecan yaşattı. AUTOFEST'te, uzun yaz tatilinin son gününde minik öğrenciler de Büyükşehir Belediyesi’nin stantlarında sergilenen itfaiye ve zabıta araçlarını, yakından tanıma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na ait MACK modeli kurtarıcı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait Polatlı İstasyonu’nda halen kullanılan International marka 1960 model arasöz, yangına ilk müdahale araçları, Zabıta Dairesi Başkanlığı’na ait motosikletler ve ATV araçları, her yaştan Başkentli'nin ilgisini çekti.

İtfaiye standında görevliler, çocukları sürücü koltuğuna oturtarak, itfaiyecilerin yangına nasıl gittiklerini anlatırken, büyüklere de “Yangın Güvenliği” ve “Korunma Tedbirleri” hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

 

-“ANPARK” TANITIM STANDI DA FESTİVALDE...

Ankara’da yol boyu otoparklar konusunda yaşanan  sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla uygulamaya geçirilen ve Büyükşehir Belediyesi BELTAŞ tarafından uygulanan “Güvenli Otopark, Rahat Trafik Sistemi” ANPARK’ın tanıtımı da yapıldı. BELTAŞ görevlileri, stantta, Ankaralılara “Yol Boyu Otoparklar ANPARK Denetiminde” başlıklı açıklamalı bilgiler içeren broşürler dağıttı.

Zabıta Daire Başkanlığı’nın standında da zabıta görevlileri, minikleri zabıta araçlarına bindirdi ve  “Tüketici Haklarını Öğreniyorum” konulu kitapçık, büyüklere de “Bilinçli Tüketici Rehberi” dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Tanıtım Dairesi Başkanlığı görevlileri de stantta, Ankaralılara “Ankara Kent Rehberi” ve “Ankara Gezi Rehberi” kitapçıklarını dağıttı.

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