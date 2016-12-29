ACİL; ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Bütün anayasacıların ortak görüşü; Anayasa ve rejim değişikliği içeren Anayasal değişiklikler OHAL ve darbe dönemlerinde yapılmaz. Türkiye bir darbe girişimine maruz kaldı mı, kaldı. Olağan Üstü Hal uygulaması var mı, var. O halde iki partinin bir araya gelerek; alel acele, acil, yalap şap, görüşmelerle, toplumun diğer kesimlerini yok sayarak yapılan değişiklikten, toplumsal huzur, toplumsal barış çıkar mı? Yapılan değişiklikler 2019’da yürürlüğe girecekse; bu telaş, bu acele niye?

Anayasa kamuoyu oluşması gerekir. Üniversite, STK ve siyaset kurumlarının serbestçe tartışabileceği, yazılı ve görsel medya da özgür tartışma ortamlarında farklı görüşlerin açık ve özgürce açıklanabileceği ortamların yaratılması, kamuoyunun her kanaldan bilgi edinmesi sağlanmalı.

Bırakınız Anayasa kamuoyu oluşmasını TBMM’de, yasama üyelerinin teklif üzerinde yeterli tartışma imkanı bile askıya alınmış durumda. MHP’nin desteği, AKP grubunun imzalarıyla çok acil Anayasa Komisyonuna getirilen değişiklik teklifi, geneli üzerine görüşmeler 20.12.2016’da başlayıp, 25.12.2106’da maddelerine geçiliyor. Geneli üzerinde 145 milletvekili söz istemiş ‘sadece’ 20 milletvekili söz hakkını kullanabilmiş. CHP grubunun 6 komisyon üyesinden sadece biri söz alıp konuşma hakkını kullanabilmiş. Ve şimdi maddeler üzerinde yeterince tartışılmadan yine, çok hızlı olarak yılbaşından önce bitirmeye karar verilmiş. Yeni yılın ilk gündem maddesi de TBMM Genel Kurulunda 330’u bulup, son sürat halka-referanduma götürmek.

Kamuoyu yeterince bilgilendi, gerekli tartışmalar yapıldı, anayasa kamuoyu oluştu mu, tam aksine; olabildiğince acele ve acil TBMM’den geçirilerek, biran önce referanduma götürülmek isteniyor. Çünkü uzun süre gizlenen, yükselen tepkilerle önemli bir bölümü teklifi hazırlayan; AKP ve MHP tarafından değiştirilen ve halen iki parti arasında müzakerelerin devam ettiği, 21 maddelik değişiklik teklifinin detayları kamuoyu tarafından öğrenildikçe tepkiler ve olumsuz görüşler yükselmektedir. 21 maddelik tekliften yedek vekillik çıktı, iki madde birleştirildi 19’a düştü, daha da düşebilir…

Kamuoyu bilgilendikçe teklife itirazlar yükseliyor. O nedenle bu değişiklik teklifini hazırlayanlar; olabildiğince hızlı bir şekilde bu işi bitirmek istiyorlar.

2010 Anayasa değişikliği de AKP tarafından en çatışmacı bir üslupla yapıldı. Üç günde komisyondan geçirildi. Karşı çıkanlar ciddi suçlamalara muhatap oldu; statükoculukla, darbe destekçiliği ile suçlandı. O değişiklik sonucu iktidar erklerini ele geçirenlerin darbesine maruz kalan iktidar, darbe ortamında; anayasal darbe yapmaya çalışmaktadır. O gün sadece kendisinin doğru yaptığına inanıp, uyarılara kulak asmayanlar; bugün hata yaptık, yanıldık, aldatıldık diyenlerin yarın yine; yanlış yapmışız, keşke uyarılara kulak verseydik derlerse… Aynı yanlışı yapanlar o dönemde olduğu üç beş güne sıkıştırarak; kamuoyu yeterince bilgilenmeden tartışmadan, referanduma götürmek istiyorlar.

Faturayı ödemesi gereken siyaset kurumu; aldatıldık, kandırıldık, bizi affedin diyor, faturayı yine topluma ödetiyor. Tüm bu oldubittilere halk dur demez, değişikliği onaylarsa –ben onay vermeyeceğini düşünenlerdenim- çok kısa bir süre sonra yine; eyvah biz ne yaptık diyeceğiz.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun aydogan@yahoo.com.tr