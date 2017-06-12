ACILARI YENMENİN YOLU CEHALETİ YENMEKTEN GEÇER !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Hepimiz derin bir uykudayiz !!

Bizim ev tutuşana kadar, bizim mahalle yanana kadar, bizim sokağa şehitler gelene kadar, bizim komşular sen-ben kavgasına girene kadar, yanı başımızda bombalar patlayana kadar, gök kubbe bizi savurana kadar derin uykumuz devam edecek.

Ölü toprağı serpilmiş üzerimize, komşunun evindeki yangını seyrederken ''kaç yaralı var'', haberleri izlerken ''kaç şehit verdik'' diye saymaya devam ediyoruz.