AÇLIK SINIRI OCAKTA 1.907 LİRAYA ULAŞTI

Mehmet Balık

-BU YIL OCAK AYINDA DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRIYÜZDE 1,52 ORANINDA ARTARAK 1.907 LİRAYA, YOKSULLUK SINIRI İSE YÜZDE 1,01 ORANINDA ARTARAK 7 BİN273 LİRAYA ULAŞTI.

-AÇLIK SINIRI OCAK SONU İTİBARİYLE SON BİR YILDA YÜZDE 17,04 ARTARKENYOKSULLUK SINIRINDA İSE YÜZDE 12,4 ORANINDA ARTIŞ KAYDEDİLDİ.

-OCAKTA 5,69 ORANINDA ZAMLANARAK 3 BİN 53 LİRAYA YÜKSELEN ORTALAMA MEMUR MAAŞI YOKSULLUK SINIRININ YÜZDE 42’SİNİ, 2 BİN 614 LİRAYA YÜKSELEN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI İSE YÜZDE 36’SINI ZOR KARŞILIYOR.

Gıda fiyatları nın artmaya devam ettiği bu yıl ocak ayında dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması (açlık sınırı) bir önceki aya göre yüzde 1,52 oranında artarak bin 907 liraya kadar yükselirken, yoksulluk sınırı da yüzde 1,01 artışla 7 bin 273 liraya ulaştı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi’nin, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile diğer ihtiyaçlarını yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamalarıesas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının bu yıl ocakayına ilişkin sonuçları açıklandı.

Buna göre açlık sınırı ocakta bir önceki aya göre29 lira daha artarak bin 907 liraya çıkarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 44 liralık artışla 5 bin 366 lira düzeyine çıktı. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise73 liralık artışla7 bin 273 lira oldu.

Ocak ayında açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 1,52, gıda dışı harcamalar yüzde 0,83 ve yoksulluk sınırı da yüzde 1,01oranında artış kaydetti. Ocak sonu itibariyle son bir yıllık dönemde ise açlık sınırı yüzde 17, gıda dışı harcamalar yüzde 10,8 ve yoksulluk sınırı da 12,4oranında artış gösterdi.

GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırı ocakta bin 878 liradan bin 907 liraya yükseldi. Açlık sınırında yaşanan artış büyük ölçüde, taze meyve, sebze, süt-yoğurt, , makarna-şehriye, un, ekmek,etgibi besin gruplarından kaynaklandı.

DENGELİ VE BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (GIDA YOKSULLUĞU SINIRI-TL) 2017 2018 Değişim(%) Ocak Aralık Ocak Bir önceki aya göre Bir önceki Yılın Aynı Ayına Göre Et 489,5 560,3 569,3 1,61 16,31 Yumurta 25,3 34,2 32,1 -6,00 27,07 Kuru Bakliyat 57,1 58,8 57,4 -2,43 0,47 Süt-Yoğurt 183,3 315,5 322,8 2,30 76,08 Peynir 69,5 84,1 84,5 0,44 21,54 Patates 44,2 52,8 52,8 -0,05 19,40 Kuru Soğan 16,8 7,7 7,7 -0,50 -54,40 Taze Meyve 133,0 141,5 149,4 5,58 12,33 Taze Sebze 153,7 142,4 144,1 1,17 -6,27 Ekmek 173,6 197,8 205,8 4,07 18,57 Pirinç-Bulgur 61,2 51,3 51,6 0,53 -15,73 Un 35,2 24,7 25,5 3,34 -27,48 Makarna-Şehriye 22,2 23,5 26,6 13,17 19,80 Yağ 36,7 40,6 40,6 -0,12 10,49 Şeker 29,4 30,3 30,7 1,38 4,48 Reçel- Bal v.b 63,7 69,7 67,2 -3,65 5,43 Zeytin 35,2 43,6 39,5 -9,49 12,11 AÇLIK SINIRI 1629,7 1878,8 1907,4 1,52 17,04

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre ocakta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı, özellikle kuzu eti ve sakatat fiyatlarındaki artışa paralel olarak yüzde 1,61oranında artarak 569,8 liraya yükseldi. Yumurta harcamaları yüzde 6oranında azalarak32,1 liraya, kuru bakliyat harcamaları yüzde 2,43 azalarak 57,4 liraya geriledi.Süt-yoğurt harcamaları yüzde 2,3 oranındaartarak323 lirayı buldu.Ocakta, peynir harcamaları bir önceki aya göre yüzde 0,44 artarak84,5 liraya çıktı, patates harcamaları 52,8 lirada, kuru soğan harcamaları ise 7,7 lirada kaldı.Ocakta, taze meyve harcamaları yüzde 5,58 oranda artarak149,4 lira olurken, taze sebze harcamaları ise yüzde 1,17 artarak144,1 liraya yükseldi. Ekmek harcamaları yüzde 4,07 artarak 205,8 liraya, pirinç-bulgur harcamaları yüzde 0,53 oranında artarak 51,6 liraya, un harcamaları yüzde 3,34 artarak 25,5 lira makarna-şehriye harcamaları yüzde 13,17 oranında artarak26,6lirayayükseldi. Katı ve sıvı yağlar için yapılan harcama 40,6 lirada kalırken, şeker harcamaları yüzde 1,38 artarak 30,7 liraya çıktı. Bal-reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamalar yüzde 3,65 azalarak 67,2 lira, zeytin harcamaları da yüzde 9,49 oranında azalarak 39,5 liraya geriledi.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre ocak ayında açlık sınırı yetişkin bir erkek için 548,1lira, yetişkin bir kadın için 438,5 lira, çocuk için 329 lira ve genç için de 592 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutar iseocakta bir önceki aya göre yüzde 0,83 oranında arttı ve 5 bin 366 liraya yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2017 2018 Değişim(%) Ocak Aralık Ocak Bir önceki aya göre Önceki yılsonuna göre Gıda Yoksulluğu (Açlık) Sınırı 1.629,7 1.878,8 1907,4 1,52 17,0 Yetişkin Erkek (19-65 Yaş) 468,3 539,9 548,1 Yetişkin Kadın (19-65 Yaş) 374,6 431,9 438,5 Çocuk 281,0 323,9 328,9 Genç 505,8 583,1 592,0 Gıda dışı harcamalar 4.842,9 5.321,9 5365,9 0,83 10,8 Alkollü içecekler ve tütün 366,9 368,8 370,2 0,38 0,9 Giyim ve ayakkabı 416,3 499,0 468,9 -6,03 12,6 Barınma 923,4 994,0 1017,2 2,33 10,2 Ev eşyası 479,7 531,5 544,5 2,45 13,5 Sağlık 168,1 179,7 184,1 2,45 9,5 Ulaştırma 1.028,3 1.177,7 1193,0 1,30 16,0 Haberleşme 251,9 255,2 252,6 -1,02 0,3 Eğlence ve kültür 226,4 239,6 242,6 1,25 7,2 Eğitim 164,4 181,5 181,9 0,22 10,6 Lokanta ve oteller 496,7 548,0 553,5 1,00 11,4 Çeşitli mal ve hizmetler 320,9 347,1 357,4 2,97 11,4 YOKSULLUK SINIRI 6.472,6 7.200,7 7273,3 1,01 12,4

Ocak ayında, giyim ve ayakkabı harcamaları 468,9 liraya geriledi. Barınma harcamaları bin 17 lira, ev eşyası harcamaları 545 lira, sağlık harcamaları 184lira, ulaştırma harcamaları bin 193 lira, haberleşme harcamaları 253 lira, eğlence ve kültür harcamaları 243 lira, eğitim harcamaları 182 lira, lokanta ve otel harcamaları 554 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 357 lira, alkollü içki ve sigara harcamaları ise 370 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar son bir yıllık dönemde ise yüzde 10,8 oranında arttı. Gıda dışı harcamalar bir yıl önce (Ocak 2017) 4 bin 843 lira olarak gerçekleşmişti.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcaması ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise ocak ayında yüzde 1,01 oranında artarak7 bin 201 liradan 7 bin 273liraya yükseldi. Ocakta yoksulluk sınırının yüzde 26’sı gıda, yüzde 74’ü ise gıda dışı harcamalardan oluştu.

Yoksulluk sınırı ndaocak sonu itibariyle son bir yılda yaşanan artış ise yüzde 12,4 olarak gerçekleşti. Yoksulluk sınırı geçen yıl ocak ayı sonunda 6 bin 473 lira olarak gerçekleşmişti.

YOKSULLUK SINIRI VE ÜCRETLER

Açlık sınırı nın yüzde 1,5, yoksulluk sınırının ise yüzde 1,01 oranında arttığı Ocak ayında kamu çalışanları ile emeklilerin maaş ve aylıklarına sadece 2017 yılının son altı ayındaki enflasyonu karşılayacak şekilde yüzde 5.69 oranında zam yapılmıştı. Kalkınma Bakanlığının verilerine göre bu zamla birlikte ortalama memur maaşı 163 lira artarak 2 bin 889,5 liradan 3 bin 54 liraya yükseldi. Ortalama memur maaşına yapılan 163 liralık zammın 73 lirası daha yılın ilk ayında eridi. Ortalama memur maaşı yoksulluk sınırının ancak yüzde 42’sini karşılayabilecek bir düzeye geriledi.

Ocak ayında yapılan zamla birlikte en düşük devlet memuru maaşı da 140 lira artarak 2 bin 614 liraya yükseldi. Yapılan zammın yarısından çoğu yılın ilk ayında yoksulluk sınırında yaşanan artış karşısında eridi.