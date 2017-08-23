Adalet Bakanlığı Ankara Sincan Çocuk Eğitimevin'de kalan çocuklar, Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nı gezdiler

ADALET BAKANLIĞI ANKARA SİNCAN ÇOCUK EĞİTİMEVİ’NDE KALAN HÜKÜMLÜ ÇOCUKLAR SOS VAKFI'NIN ORGANİZESİYLE ANKARA HALK EKMEK FABRİKASI’NI GEZDİLER..

Adalet Bakanlığı Ankara Sincan Çocuk Eğitimevi n'de kalan çocuklar, SOS Vakfı 'nın organizesiyle , Ankara Halk Ekmek Fabrikası Üretim Tesislerini gezdiler.

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek ’in girişimleriyle Ankara Sincan Çocuk Eğitimevi’nde kalan 11 hükümlü çocuk, Ankara Çocuk Eğitimevi Kurum Müdürü Mehmet Aydın ve Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Murat Şanlı eşliğinde üretim tesisini gezip ekmek üretimi ile ilgili bilgi aldılar.

Fabrika gezisinin ardından SOS Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek ve SOS Vakfı Başkanı ve Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar ile bir araya gelen hükümlü çocuklar, kendi el emekleri ile yaptıkları kurabiyeleri Nevin Gökçek ve Genel Müdür Ali İlkbahar'a hediye ettiler.

Nevin Gökçek hükümlü çocuklara teşekkür ederek, "Zaman hızlıca akıp gidiyor. İnşallah buradan çıkınca kendi imalathanenizi, kendi pastanenizi açarsınız. Kısmet olursa bizler de misafiriniz oluruz. Hepimiz hata yapıyoruz ama hatalarımızı düşünüp tekrar etmemek en önemli konu. Sizlerin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun” dedi.