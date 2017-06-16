ADALET YÜRÜYÜŞÜNE KATILDIK

Hasan Kütük

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak ülkemizin yaşadığı, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra AKP Hükümetini uyarmış ve düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık.

23 Temmuz 2016 günü yaptığımız basın açıklamasında söylediğimiz cümlelerin bazıları şöyleydi;

-İlan edilen OHAL’in en kısa sürede yürürlükten kaldırılarak olağan hukuk düzeni içinde, takibe uğrayan şüphelilerin durumunun adil bir şekilde ortaya çıkarılması sağlanmalıdır.

-Birleşik Kamu-İş Tam Bağımsız Türkiye’den yanadır. Bu nedenle emperyalist ülkelerin politikalarına alet olunmamalıdır. Ülke içinde, egemenliğin millet adına kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak yasama, yürütme ve yargı organlarınca kullanılması hem demokratik parlamenter sistemimizin bir gereği hem de Anayasa hükmüdür. Bu hükmün keyfi, fiili veya silahlı olarak ihlal edilmesi kabul edilemez. Devletimizin temel değer ve yapısıyla oynanmamalıdır.

-Demokratik Cumhuriyetin temel taşı, yurttaşlarına tanınan hak ve özgürlüklerdir. Toplumsal barış ve huzur ancak evrensel insan hakları ölçüsünde demokratikleştiğimizde sağlanabilir. Birleşik Kamu-İş olarak gerçek demokrasi talep etmekteyiz.

-Bu darbe girişimi gerekçe gösterilerek AKP hükümetine karşı olan bütün unsurlar sindirilmeye kalkışılmamalıdır.

Evet, bundan yaklaşık bir yıl önce yaptığımız uyarıların ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

15 Temmuz darbe girişimiyle kanlı terör örgütü amacına ulaşamamış ama bunu bahane eden AKP, kayıtsız şartsız millete ait olan egemenliği bir YSK darbesiyle saraya devretmiştir.

Demokratik hukuk düzeni ortadan kaldırılmış ülke süresiz olarak OHAL rejimine sokulmuştur.

Ulusal bağımsızlığımız ortadan kaldırılmış, dış politikamız emperyalist çıkarlara göre şekillendirilmiştir.

Ülkemizin kurucusu Büyük Atatürk “İstiklal, istikbal, Hürriyet her şey adaletle kaimdir.” demişti.

Kısacası AKP, ADALETİ ortadan kaldırarak milletimizin istiklal ve istikbalini tehlikeye atmıştır.

Ülkemizde huzur ve güveni, sevgi ve kardeşliği yeniden tesis etmenin kuşkusuz ilk şartı bu topraklarda ADALETİ hâkim kılmaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU ADALET için dün Ankara’dan İstanbul’a bir yürüyüş başlattı. Bizde kendisini uğurlamıştık. İkinci gün yine yanındayız. Bu yürüyüşün ülkemizde barış, kardeşlik ve adalet için bir başlangıç olmasını umut ediyoruz. Elbette adaleti ortadan kaldırmaya yemin etmiş güçlere karşı bu hareket yeterli olmayacaktır. Ancak bilinmelidir ki bu ve bundan sonra yapılacak demokratik meşru her türlü eylem ve etkinlikte Birleşik Kamu-İş’te onurlu yerini alarak halkımızla bütünleşecektir. Unutulmamalıdır ki; Amasya Genelgesi halen geçerlidir. Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Bu nedenle Sayın Genel Başkan’a çıktığı uzun yürüyüşte başarılar diliyor ve yürüyüş güzergâhı boyunca Birleşik Kamu-İş Temsilciliklerinin kendisini yalnız bırakmayacağını belirtiyoruz.