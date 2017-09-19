Adana 1 hafta boyunca kültür ve sanatın başkenti olacak

Uluslararası Adana Film Festivali, Kültür Sanat Kasabası ile daha geniş kitlelere ulaşacak, sanatın farklı alanları festival içinde yer alma olanağı bulacak.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün, festivalle halkın daha etkin buluşmasını sağlamak amacıyla, yüklenici firmaya geçici olarak tahsis ettiği 37 dönümlük alanda oluşturulan Kültür ve Sanat Kasabası’nda birbirinden renkli ve etkin faaliyetler düzenlenecek.

Kültür ve Sanat Kasabası ’nda; Uluslararası Sinema Karikatürleri Sergisi, Mehmet Turgut’un, Sinema’nın Usta Yüzleri Fotoğraf Sergisi, Ali Özgentürk’ün, En İyi Filmim Hayatım Sergisi, Dünden Bugüne Uluslararası Adana Film Festivali Arşiv Sergisi, Adana Ressamlar Derneği İnteraktif Atölye Çalışmaları ve Sergileri, Uluslararası AFAD Fotoğraf Sanatçıları Atölye Çalışmaları ve Sergileri, Adana Tiyatrolar Derneği Atölye Çalışmaları, ÇÜ İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü Atölye Çalışmaları yer alacak.

ÜNİVERSİTELER VE FESTİVAL YAPAN ŞEHİRLER

12 üniversitenin sinema bölümlerine, kendilerini tanıtmak üzere yer tahsisi yapıldı. Türkiye’de sinema festivali yapan şehirlerin katılımı da gerçekleşecek. Ayrıca şu ana kadar 18 film dağıtım şirketi, Kültür Sanat Kasabası’nda yer almak üzere kayıt yaptırdı.

PANELLER, SÖYLEŞİLER, ŞOVLAR, GÖSTERİLER

Yine Kültür Sanat Kasabası içinde 1 hafta boyunca; Hilal Saral ile Kamera Önünde Oyunculuk Atölyesi, Akademisyenlerce “Kent, Mekan ve Sinema”, sinema yazarlarınca “Sinema Eleştirmenliği”, Adanalı sanatçılarca “Adana ve Sinema” başlıklı paneller, sinema makyözlerinin ve makyörlerinin şovları, dublör şovları, sokak gösterileri, sokakta film müzikleri gösterileri, dans gösterileri, canlı heykel gösterileri yer alacak. “Osman Sınav Türk Sineması’nın Dünyadaki Yerini Anlatıyor” konulu söyleşi de Kültür Sanat Kasabası etkinlikleri içerisinde yer alacak

SEVGİ KORTEJİ, TÜRK SİNEMASINA ÖMÜR VERENLER FARKINDALIK ANITI

27 Eylül Çarşamba günü İstanbul’dan gelen sanatçıların yer alacağı Sevgi Korteji, Kültür Sanat Kasabası’nı ziyaret edecek. Sanatçıların iştirakiyle Türk Sineması’na Ömür Verenler Farkındalık Anıtı’nın açılışı gerçekleştirilecek. 680 kadın ve 1180 erkek sanatçı olmak üzere, Türk sinemasına ömrünü veren isimlerin doğum ve ölüm tarihleri ile isimlerini içeren temsili bir anıtın açılışı yapılacak. Daha sonra kalıcı hale getirilmesi için gereken çalışma yapılacak.

SANAT ATEŞİ YAKILACAK

Sanatçıların katılımıyla Sanat Ateşi yakılacak.

GEZİCİ SİNEMA

Gezici Sinema çeşitli mahallelerde film gösterimleri gerçekleştirecek.

KONSERLER

Kültür Sanat Kasabasında her akşam saat 20.00’de konser düzenlenecek. Sırasıyla Aleyna Tilki, Grup Pandora, Hadise, Yaşar, Ahmet Selçuk İlkan, Feridun Düzağaç, Zeynep Casalini, Gurup Mega, Adanalılarla buluşacak.

TÜRK SİNEMASI DAYANIŞMA GECESİ

Türk Sineması Dayanışma Gecesi’nde de Nifüfer konser verecek.