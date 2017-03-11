Adana ve Hatay arasındaki 9 bin dönümlük arsa çıkmazı

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

Adana ile Hatay arasındaki arsa uyuşmazlığını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye sorduk.

Adana’nın Ceyhan İlçesi’ne ait 9 bin dönüm arazinin 1994 ve 1996 yıllarında Hatay’ın Erzin İlçesi’ne devredilmesi bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Hatay Kadastro Müdürlüğü tarafından Erzin’e geçirilen Sarımazı beldesi civarında bulunan arsaya 2010 yılından bu yana hukuk mücadelesi vererek Organize Sanayi Bölgesi yapmayı planlayan Ceyhan Belediyesi’nin mağduriyetini dile getirdik, görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı raporda arsanın Ceyhan’a ait olduğunun belirtilmesine rağmen 8 aydır hiçbir işlem yapılmadı. Müfettiş raporuna rağmen herhangi bir işlem yapılmamasının mağduriyet doğurduğuna değinip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konu hakkında nasıl bir işlem yaptığını TBMM’ye verdiği soru önergesiyle sorduk.

Bakanlığın arsa konusunda herhangi bir işlem yapıp yapmadığını sorduk, kayıtlarda Ceyhan İlçesi’ne ait arsanın yıllardır neden iade edilmediğinin açıklanmasını istedik. Ceyhan Belediyesi’nin mağduriyetinin ne zaman giderileceğini de sorup, sürecin detaylarıyla açıklanmasını istedik.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Mehmet ÖZHASEKİ tarafından Anayasa’nın 98. maddesi ve TBMM İçtüzüğünün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.10.03.2017

İbrahim ÖZDİŞ

Adana Milletvekili

Adana ili Ceyhan ilçesi tapu müdürlüğüne kayıtlı bulunan yaklaşık 9 bin dönüm arazinin, 1994 ve 1996 yıllarında Hatay ili Erzin ilçesine devredildiği ortaya çıkmıştı. Ceyhan Tapu Sicil Müdürlüğünden Hatay Kadastro Bölge müdürlüğü tarafından Erzin’e geçirildiği bilinen arazi ile ilgili müfettiş görevlendirilmiş, yapılan inceleme sonucunda 15.07.2016 tarihinde rapor yayınlamış, söz konusu raporda da ilgili arazilerin Ceyhan’a ait olduğunu belirtmişti. 2010 yılından bu yana Sarımazı beldesi civarında bulunan bu araziye Organize Sanayi bölgesi yapmayı planlayan Ceyhan Belediyesi, oluşan bu anlaşmazlık ve yaklaşık 8 aydır işleme konulmayan müfettiş raporları nedeniyle herhangi bir işlem yapamamakta, konu halen uzamaktadır. Bu çerçevede;

1-Bakanlığınız tarafından Ceyhan ilçesi – Sarımazı beldesi civarında bulunan yaklaşık 9 bin dönümlük arazi hakkında herhangi bir inceleme yapılmış mıdır?

2-Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile görüşülmüş müdür?

3-Kayıtlarınızda, Ceyhan ilçesine ait olan arazi neden yıllardır iade edilmemektedir?

4-Hatay Valiliği ve Erzin Belediyesi ile bu konuda herhangi bir görüşme yapılmış mıdır?

5-Müfettişlerinin 15.07.2016 tarihinde verdiği inceleme raporu neden halen işleme konulmamıştır?

6-Ceyhan Belediyesi’nin ve Ceyhanlıların yaşadığı bu mağduriyet ne zaman giderilecektir?