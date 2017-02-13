‘’ADI MEŞHUR’’

Kutlu Tamay

Meşhur Kahramanmaraş mutfağı şimdi Ankara’da, hem de Çukurambar’dasiz değerli Ankaralı’ların hizmetinde. Açıkçası ben pek tanımıyordum Kahramanmaraş mutfağını, ta ki Adı Meşhur’a gidip o güzel lezzetleri tadana kadar.

Yılların yapımcısı Altın Koza ödülü sahibi Erdinç Bağcı farklı bakış açısını yaratıcı özellikleri ile harmanlayarak bu nadide mekâna çok güzel yansıtmış. Mesela size şöyle bir örnek vereyim; tüm garsonların gömlek yakalarında hangi gün mekâna gittiyseniz o gün yazıyor; yani bir gömlek kesinlikle ikinci gün giyilemiyor, ufak ama çok önemli bir detay bence. Ayrıca çok titiz ve kapsamlı düşünülmüş paket servisleri var sanki restorant evinize gelmiş gibi düşünebilirsiniz.

“Adı Meşhur” da bütün ürünler hafta da 2 defa soğuk hava tertibatlı araçlarla Kahramanmaraş’tan geliyor. Ürünler burada maharetli eller tarafından hazırlanıp, servis ediliyor.

Birde VIP salon çok dikkatimi çekti, dostlarınızla ya da özel toplantılarınızda servis alabileceğiniz, rahat rahat hareket edebileceğiniz farklı bir yer olmuş. 15- 20 kişilik bir grubun rahatlıkla kullanabileceği çok güzel dekore edilmiş eşsiz bir mekân.

Yemeklere gelince; ara sıcaklar, mezeler hepsi lezzetli ama ben kendi favorilerimden bahsetmek istiyorum. İki ana yemeğe takıldım açıkçası, hala tatları damağımda desem yalan olmaz. Maraş Bohça ve Ede Kapama. Bu yemekleri not alın ve kesinlikle deneyin. Etleri kesinlikle çok iyi marine edilmiş, baharatı, yağı, tuzu etin kalitesi ve lezzeti harika. Bir de bunun üzerine müthiş sunum eklenince gerçekten biz ziyafete dönüşüyor. Bu müthiş lezzetlerin ardından midenizde yer kaldıysa Maraş’ın ünlü sade dondurmasının yanında ‘’Şekerli Pide’ ’sini de denemenizi tavsiye ederim.

Sayın Erdinç Bağcı’ya Ankara’mıza bu değerde ve adı gibi meşhur olacağına inandığım bir mekân kazandırdıkları için teşekkür eder, her iki sektörde de başarılarının devamını dilerim.

Tüm okurlarıma ve dostlarıma ağız tadı ile dolu, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum….