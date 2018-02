Bülent Ertekin

Bu tosun başka tosun.

Bildiğiniz gibi...

Bildikleriniz gibi değil.

Bildiğiniz ve bilmediğiniz

TOSUNDAN DA TOSUN.

Aslında o, bildiğiniz hayvanat cinsinden değil, yapmış olduğu iş ve gücüne istinaden yapan ve emeği geçenler adını bu şekilde TOSUN koymayı uygun görmüşler.

Bir makina...

İş makinası..

Bir kepçe...

Daldırdı mı kelepçesini âdeta ferhatın dağları deldiği gibi bu da verilen talimatlara uyup nereyi hedef gösteriyorlar ise orayı parçalıyor, deliyor, deşiyor yolları açıyor.

Üstelik en büyük, en güzel, en can alıcı özelliğide İNSANSIZ OLMASI.

Birilerinin özellikle de içimizdeki HAİNLERİN özellikle İNSANSIZ OLAN ARAÇLARA karşı kaşıntılarını bildiğimizden, TOSUNA karşıda bu kaşıntıları UYUZLUK derecesinde olacağını düşünüyorum.

Olsun, kaşınsınlar kaşınabildikleri kadar. Kaşınırken ola ki yorulurlarsa hiç sıkılmasın, üzülmesinler. Yorulduklarında söylesinler. TSK her türlü insansız araçları ile bu sözüm ona

VATANDAŞ BOZUNTUSU DENSİZLERE HİZMET VERMEKLE MUTLU OLUR.



Gelelim bizim TOSUNA...



TOSUN ,

Yüksekova, Nusaybin ve Sur'da yaşanan terör hadislerinde güvenlik birimlerimiz teroristlerin mahallelere, sokaklara, evlerin bahçelerine kadar kurdukları mayın, bomba ve tuzaklardan dolayı hem kayıp veriyor hemde terörün bertaraf edilmesi noktasında güçlükler yaşıyordu.

Tüm bu zorluklara karşı bu sıkıntılardan kaynaklanan bir taleple adına TOSUN denilen İNSANSIZ UZAKTAN KUMANDALI bu araç tasarlandı. Hızlıca üretimi tamamlandıktan sonra söz konusu bölgelerde kullanılmak üzere kolluk kuvvetlerimize teslim edildi. Zırhlı kepçeler önce Yüksekova, Nusaybin ve Sur'da güvenlik birimlerimize teslim edilerek görevini başarıyla yerine getirdi.



Şimdi de; SURİYE / AFRİN'de kahraman ordumuza gerekli kolaylığı sağlıyor. Elhamdülillah.

Bugün, özellikle

AFRİN OPERASYONU

yâda

ZEYTİN DALI OPERASYONUNDA hendeklerin kazılması aşaması ve sonrasında PYD/PKK/PJD li teröristlerin saldırılarına karşı üzerine monte edilen silahlar ile de gerekli karşılığı vererek can ve mal kaybını minimize ederek büyük bir görevi lâyıkıyla yerine getirmiştir.



Bugün hala,

İHA ve SİHA lara yaptıkları bunca güzel faaliyetlerine laf edenler bununla yetinmeyip İNSANSIZ TANKA laf edenler bilsinler ki; artık savaşlar İNSANSIZ ARAÇLAR ile yapılacak.

Bu nedenle kaşıntısı olanlar daha çok kaşınmaya devam edecekler gibi. Biz gene yardımcı olma babında ola ki, kaşıntıları ve uyuzlukları devam ederse fazla yorulmasınlar, üzülmesinler.

Bu arkadaşların kaşıntı ve uyuzluklarını

İHA'lar ile

olmadı

SİHA'lar ile

oda olmadı

TOSUN ile

TSK en güzel, en kaliteli

MÜŞTERİ ODAKLI

ADRESE TESLİM hizmetleri ile dünya standartları üzerinde olduğunu hatırlatalım.





Sıkmayın canınızı.

Adı TOSUN

Kaşınanlara ......



Selâm ve dua ile..