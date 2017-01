ADIM, ADIM PARTİ DEVLETİNE…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Sevinelim mi? İnanalım mı? Bugüne kadar bıkmadan, usanmadan; Cumhuriyetin kurucularına, cumhuriyetin değerlerini yok sayan, önemsizleştiren her ağızlarını açtıklarında; tek parti dönemini karalayarak CHP’ye saldıranlar ‘O dönemin uygulamalarını örnek alıyoruz, neden itiraz ediyorsunuz?’ demeye başladılar.

Gitgelleri, zikzakları alışkanlık haline getiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ‘İnönü; partili değil miydi? Parti başkanı olarak başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmadı mı?

Atatürk parti kurucusu, parti başkanı olarak bütün yetkileri kullanmadı mı?’

Bekir Bozdağ ve AKP’lilerin söyledikleri doğru da; o doksan yıl önceydi. Yıkılmış bir Osmanlı’dan sonra yeni bir devlet kuruluyordu. Dünyada faşizmin ve diktatörlüğün egemen olduğu bir dönemdi. O dönemin tüm olumsuz koşullarına rağmen demokrasi hedef alınmış, çok partili sisteme geçilmiş, demokrasiye geçişin altyapısı oluşturulmaya çalışılmış. Ve doksan yıllık sürede oldukça mesafe de kat edilmiş. Bulunduğumuz zor coğrafyada örnek bir ülke haline gelmişiz. Şimdi tüm bu kazanımları yok sayan bir anlayışla; katılımcı, çoğulcu demokrasiden vazgeçerek, tüm yetkilerin tek elde toplandığı, partili cumhurbaşkanı uygulamasıyla doksan yıl geriye giderek; parti devleti oluşturmaya çalışıyoruz.

Ne kadar hazin bir tablo…

ANKARANIN KARANLIK TABLOSU…

Beyler karar vermiş yetkiler tek adamda toplanacak. Sözde toplumsal mutabakat metni ‘Anayasa’ yapılıyor/yapılacak. Rutin görüşme günü dışında pazartesi görüşmeler başlıyor. Ankara Barosu görüşlerini duyurmak için TBMM önüne gelip açıklama yapmaya karar vermiş, yasak, açıklama yapamazsın. Meclise gelen tüm yollar kapatılmış. Gelen baro üyeleri ve sivil toplum üyelerini emniyet sert şekilde; biber gazı, pis su, copla püskürtüyor. Gelenler düşman güçleri gibi Meclise yaklaştırılmıyor.

Öyle tedbirler alınmış ki; meclisin önünden geçmek, yaklaşmak, girmek asla mümkün değil. Cumhuriyet tarihinin en önemli günü; izlememiz, tarihe tanıklık etmemiz gerekiyor. Eskişehir güzergahı sıkışık haberi geldi, Çetin Emeç istikametinden Dikmen kapısından giriş yapalım dedik. Ama ne mümkün. Dikmen kavşağında iki çekici yolu kapatmış; milletvekiliyiz meclise giriş yapacağı diyoruz polis; küstah, girişler Çankaya kapısından diyor. Küçük bir uyarıdan(!) sonra geçiyoruz. Meclisin için girinceye kadar beş kontrol noktasından geçerek nihayet Meclise giriş yapıyoruz. Benzer tedbirler içeride de gözleniyor.

Neyse gelelim görüşmelere. AKP gergin, işinin zor olduğunu görüyor ama tüm imkanları zorlayarak geçirmeye kararlı. MHP tabanından kopmuş durumda, sözünün gereği ‘hayır’ları azaltmaya çalışıyor. HDP rahat, eşbaşkanlarımız ve milletvekillerimiz oy kullanma hakkından mahrum bırakılmış, bizde oy kullanmıyoruz. En rahat ve kararlı grup CHP; başkanlık, çakma başkanlık sistemine karşı, parlamenter sistemi savunuyor ve hayır diyecek.

CHP en kuvvetli silahı, tecrübeli, deneyimli, büyük siyasetçi; Deniz Baykal’ı konuşmacı tayin ediyor. Bütün gözler Deniz Baykal’ın üzerinde. Deniz Baykal süre baskısına rağmen müthiş, tarihi bir konuşma yapıyor. Önemli tespit ve değerlendirmeleri; belki bir daha konuşamayız, bir kişiye bu kadar yetki verilemez, yargı, hukuk, yasama… öncelikle MHP’lileri sarsıyor. AKP’liler de etkileniyor ancak çaresizlikten tepki veremiyorlar.

HDP adına Meral Danış Beştaş; çok düzgün Türkçesiyle neden karşı olduklarını gayet güzel anlatıyor. MHP sözcüsü Mehmet Parsak; destek gerekçelerini açıklamaya çalışıyor.

Adalet Bakanı Bozdağ; Mugalata yapıyor. Yetmiyor cumhuriyetin ilk dönemlerini savunup, referans alır hale gelmiş, bir de; geçmişte CHP’ye söylediklerinden dolayı bir özür dilese…

Adalet Komisyon Başkanı; Mustafa Şentop teknik olarak izah etmeye çalışıyor.

Başbakan Binali Yıldırım bu ülkeye bir Ali değil Binali feda olsun diyerek kendini feda ettiğini açıklıyor. Milleten güvenoyu almış cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlar bir de, Meclisten mi güvenoyu alacak diyor gariptir AKP milletvekilleri coşkuyla alkışlıyor.

Ve tümü üzerindeki oylamalar bitip sıra oylamaya geliyor. Oylama başladığı anda oy kullanma kabinleri abluka altına alınıyor. Kabin önlerinde yığılmalar oluşuyor. Kimin ne oy attığını takiple sorumlu olanlar adamlarını kontrol edebilmek için yoğun çaba harcıyor. Her bir kişiye on kişi bağlanmış, her görevli bağlı olduğu gruptan sorumlu.

Sonuç mu; kritik. Kullanılan oy 480, kabul 338, ret 134, çekimser 2, boş 5, geçersiz 1.

Bu ne demek? AKP ve MHP’den 16 fire demek. Her an dengeler değişebilir demek. Bazı maddeler 330’un altında kalabilir, belki çok önemli bazı maddeler 330’un altında kaldığında teklif geri çekilebilir demek. Son bomba açıklama Ankara valiliğinden geldi; bir ay süreyle tüm gösteri ve yürüyüşler yasak. Yani sakın ola Anayasa değişikliği hakkında görüş açıklamak için yürüyüş ve gösteri yapmaya kalkmayın demek.

Türkiye tarihi bir karar öncesini yaşıyor. Bu oylamalar bir Anayasa değişikliği dışında bir ‘medeniyet tercihi’ kararıdır. Türkiye olarak hangi ‘medeniyeti’ tercih ettiğimize karar vereceğiz.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr