ADINA BAKMADAN KIRDILAR ELLERİMİ

Müslüm Aslan

Bak yine kâğıda yağdım yüzüm siyah.

Bin yıl geçmiş sanki aradan, hıçkırık kokuyor kalemimin dili. utangaç bir süzülüş çiziyor, siniyor, yılışıyor beyazına sayfanın. Bin yılın borçlu kalacağı bir hasret gibi yığıldın kalbimin koyaklarına. Daralan nefesim, kızaran gözlerim, titrek ellerim ve mavi harflerimin yoksunluğuyla, ezikliğimle adına dokunma hissiyle geliyorum.

Yüzümün siyahı kirletiyor göğünü satırların.

Sana bilenmiş satırlar ufuğuna yetişmeden yoruluyor, eriyor sırrının denizinde.

Sen ki bir rüzgârsın artık delice boğuşan dalgalar ortasında ve katmerli sislere gömülmek istenen uzaklarda, bir rüzgâr…

Geceydim

Kirpiklerimde hıçkırığı anılarımın

Susuyorum

Susuyorum sessizliğime gömülsün zaman

Kederim işte... kendi kederime çömeldim

Al ellerimi

Takatimi

Toprağın tonundaki ahımı

Mektuplarına yaz bütün uzak menzillerin

Delice sızıyor esrik yağmurum

Dudaklarında kokusu toprağın

Düştüm

Düşümde izleri dalgınlığımın

Sen ki baharı cennetimin

Bir çift göz

İki sıcak el

Ve kendi dalında eriyen yürek

Öğünleri ömrüme ayarlı tutuk nefes

Üşüyor…

Üşüyor işte eksik benin nehirleri

Sana konuşuyor bütün harflerim

De haydi gel

Topla beni

Bana bir şey kalmadan

Hiçbir artığımı unutmadan

Her akşamın tenhasında gece inerken kalbimin senden yeşeren ayetlerine ve bir şiir siler gözlerimi. Her akşamın isyan kızılı kederi dağlarken kimliğimi, adının mırıldandım kıvılcım alırken kirpiklerim. Ben bilirdim seni, tutsak bir sevgiydin adın bende bakir dize silsilesi ve boğazımda patlamaya ramak kalmış düğümler gibi dururdun. Ama… duyuramadım kendimi. Ve sonra saçları dağınık, yüreğinden hançerlenmiş bir sabahın hüznü dökülürdü avuçlarıma üşüyen adını örtmek için.

Yüzüm

Hasretim zemheride kalırdı çıplak takvimimle.

Vicdan dilenirdim merhametten.

Zihnim lal.

Elim topraktan kesildi ve bir çocuk hüznünün kırılganlığında kırdılar ellerimi.

Şimdi kurusa dudaklarımda sözcükler bir ihanet işgal eder ruhumu.

Kaç zaman oldu duyulmayalı sesin içimin baharında.

İşte bundandır bir ölüm kelepçeliyor bileklerimi.

Adımlarımın değdiği patikalar inleyişlerimi katlayıp tokuşturuyor zamanın cebine.

Ve dokunduğum bütün renkler buruşup soyunuyor halinden adının yoksunluğu dururken karşımda. Ah... Bu bir destandan karamsarlık peşrevi değildir ve hala kırılmadım çaresizlik talanında. Ellerimi kırdılar bir çocuk hüznün orta yerinde ellerimi kırdılar… Ellerim! Sen bunu sancı say, derinleşen özlemin hükmünde kulaç atan direniş say.

Ilık bir gözyaşı damlarken yanaklarından şiirlerin ve içi kan ağlayan bir melodi ıslatırken şarkıların çığlığını… Bütün dizeler sana söylenir sana seslenir şarkılar. Oysa sen bir hasretin sırtına tırmanmış uzaklığa kapatıyorsun mevsimlerini.

Yüzüm siyah...

Ellerim acıyor…

Ve ben yapraklarımı çiğneyerek yürüyorum. Senli ne gülerdi yüzüm ne renga renk yağardım.

Sen ki bir rüzgârsın artık delice boğuşan dalgalar ortasında ve katmerli sislere bulanan uzaklarda.

Adını andım, bir bilsen ne kadar özledim.