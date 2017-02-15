ADINI SEN KOY ???

Güldane Kaya

Annelik,biz kadınlaraAllah’ı Teâlâ tarafından verilmiş kutsal bir görevdir. Sevginin, şefkatin vücut bulduğu bir mekândır anne kalbi. Sımsıcak duyguları harekete geçirirken evladı için fedakârlığın sonsuz, sınırsızlığı olan.

Anne:­ karanlık batınında dokuz ay boyunca, yavrusunu karnında sarıp sarmalayarak korumaya alıp doğumdan sonra hem yavrusunun bede­nini hem de ona duyduğu karşılıksız sevgiyi hiç azaltmadan yüreğinin nadide köşesin­de muhafaza eden kişidir. Bizler geçtiğimiz günlerde çok farklı ve bir o kadar anlamlı bir olayı gerçekleştirdik. Değerli dostlarım gazeteciliğimin dışında STK’larla uğraşan Uluslararası Tüm Engelliler Federasyonu, el ele konfederasyonu ve bir de Dernek Başkanlığım var. Geçtiğimiz günlerde Konfederasyon Genel Başkanımıza İnsani bir istek geldi. Son derece anlamlı duygu yüklü bir isteği bizlerle paylaştı. Saygı değer yüce yürekli buhanım bir engelli çocuğumuza manevi Annelik yapacağını söyleyerek Uluslararası Tüm Engelliler Federasyonumuzdan bir çocuk talebinde bulundu. Bizlerde kendilerine 8 yaşında %90 bedensel engelli olan dünyalar tatlısı zeki ve esprili bir yavrumuzu tavsiye ettik. ” bu yavrumuzun son derece bilgili ona gerçekten güzel bakan’ bir Annesi var” Fakat babamız yok bu genç Annemiz oldukça onurlu gururlu bir Anne. Bizde bu kardeşimize ve onun meleğine sahip çıkacağını, tedavi masraflarını ve eğitim giderlerini karşılayacağını bildiren, bu son derece mukaddes görevi severek üstlenecek ve engelli bir yavruya manevi annelik yapacak olan hanımefendiyle kendilerini görüştürdük. Gerçekten çok anlamlı yüreklerde iz bırakacak, manevi hazzı çok yüksek bir duygu Peki, toplum olarak kaç kişi böyle kutsal bir görevi üstlenir? Sadece doğurmak mı gerçek Annelik?Elbette değil bazen ne Anneler görüyoruz öz evladına işkence yapan para için onları çalıştıran hatta o masum varlığın yanında olmasına katlanamayıp onu denize atan ölümüne sebep olan ne caniler var bu dünyada. Herkesin harcı değildir anne olmak çocuk Allah in verdiği, büyük hediye çocuk evin bereketi çiçeği meyvesi huzuru Allah.c.c onun rızkını mutlaka verir. Çocuk sofrada yeni bir boğaz değil aksine hürmetine rızkın genişlediği, kanaat etmenin lezzetine varıldığı masum bir varlıktır. Bir yere girdiğinde ayağa kalkı­lacak kadar saygıya layık görülen, Rabbimizin kulla­rına olan merhametini gözler önüne seren, kalplerde alev alev yanan ümit ışığıdır. Dünya imtihanının en çetin etken­lerden biri… Geçmişin derinliklerinde yüreği burku­lan Annenin “Ana olunca anlarsın.” sözlerinin altına gizlenen minnet ve hüzün yükü de bu olsa gerek.

Birde kendi öz evladı gibi koruyup kollayan sana can olan hasta olduğunda senin başında sabahlayan yemeyip, yedirenAnnelik yapan muhteşem kadınlar var.Boşuna demişler; CENNET ANNELERİN AYAKLARININ ALTINDADIR. Diye.Bir evladı doğurmak marifet değil sahip çıkmaktır marifet. Toplumumuzda böyle sahiplenmeler çoğaldıkça bu toplumda yaralar bir nebze de olsa kabuk bağlayacaktır. İnşallah manevi anneler, manevi aileler çoğalır da özellikle eğitim alanında bir çığır açılır.

Haydi, bizlerde geleceğe güvenle bakan sevgi dolu yarınlara koşan Engelli ve kimsesiz masum yavrularımıza sahip çıkalım onlara bir Anne Baba’da bizler olalım.Göreceksiniz ki size en büyük sevgi ve mutluluğu tattıracak bu çocuklar düşünsenize bir başkasının evladı size Anne Baba diye hitap ediyor o an artık bir başkasının değil sizin evladınız. Sevgi evlerinde de binlerce sevgiye muhtaç yavrularımız sıcak bir yuvada bir aile özlemi içerisinde kıvranıyorlar. Onların istediği tek gerçek güvenli sıcak bir yuva ve karşılığı sonsuz sevgi.

Bir hadiste şöyle diyor; Bir kimse sırf ALLAH rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır.”Her saç teline karşılık bir sevap, ne büyük mükâfattır... Şu halde yüreğinden kopup gelen derin bir şefkat duygusuyla bir yetimi kucaklayıp bağrına basan, yanaklarına öpücükler konduran, ona yalnızlığını ve yetimliğini unutturmaya çalışan bir kimse, ilahî rahmet sağanağı altında yıkanmış ve günahlarından arınmış olmaktadır. Bir yetim gülüyorsa, başına şefkat eli değdiği içindir. Bir yetim gülüyorsa, bütün bir toplum gülüyor demektir.