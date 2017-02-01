  • BIST 86.848
  • Altın 146,668
  • Dolar 3,7770
  • Euro 4,0601
  • Ankara -13 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir -2 °C

ADOB’DAN ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU “ALİŞ İLE MAVİŞ”

»
ADOB’DAN ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU “ALİŞ İLE MAVİŞ”
Ankara Devlet Opera ve Balesi 5 Şubat 2017 saat 12.00’de müzikli çocuk oyunu ALİŞ İLE MAVİŞ ile minik sanatseverlerimizin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Müziği Arda Özmen’e, librettosu Ali Yoleri’ye ait olan eser, 20 Kasım saat 11.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde Aydın Buğra Güven’in rejisiyle sahneye taşınıyor.

Bir evde kafes içinde yaşayan iki muhabbet kuşunun yaşam öyküsü konu edilmektedir. Oyunun çatışma olgusu; insanın doğaya bakışı ile hayvanların bakışı arasındaki farklılıktan yola çıkarak ‘Yaşadığı çevreye duyarsız insan – Hayat hakkı kısıtlanan hayvan’ ekseninde yükselmekte.

Oyun; her canlının kendi doğal ortamında özgürce yaşaması gerekliliğini ve çevre kirliliğinin giderek bir gün insanları da olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, insanları bu yanlış yoldan dönmeye davet eder.

ALİŞ İLE MAVİŞ (Müzikli Çocuk Oyunu/1 perde)

Müzik (Arda Özmen), Libretto (Ali Yoleri), Sahneye Koyan (Aydın Buğra Güven), Dekor (Özgür Usta), Kostüm (Gazal Erten), Işık (Bülent Arslan), Koreograf (Yeşim Oktar), Çocuk KorosuŞefi (İpek Böler)

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincanlılar Şubat ayında kültür ve sanata doyacaklar31 Ocak 2017 Salı 12:04
  • ​Radyo Eylem, 2'nci yaş gününü Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda kutladı31 Ocak 2017 Salı 12:02
  • SALT Ulus’ta Gösterim Programı "Yuvarlanıp gidiyoruz"31 Ocak 2017 Salı 11:55
  • Hamamönü Söyleşileri, Şubat ayında da dopdolu bir programla sanat, sohbet ve edebiyatseverlerin karşısına çıkıyor30 Ocak 2017 Pazartesi 15:13
  • CAZDA YENİ KEŞİFLER YARATAN BUGGE WESELTOFT VE ROCK’TA ÇIĞIR AÇACAK YENİ İSİMLER SALON SAHNESİNDE30 Ocak 2017 Pazartesi 15:11
  • İSTANBUL DEVLET TİYATROSU’NDA BU HAFTA ( 31 Ocak–05 Şubat 2017 )30 Ocak 2017 Pazartesi 12:52
  • Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nin inşaatı hızla yükseliyor30 Ocak 2017 Pazartesi 12:27
  • Necip Fazıl Sahnesi’nde verilen “Filizlenen Türküler” konserine Keçiörenli türkü severler büyük ilgi gösterdi30 Ocak 2017 Pazartesi 12:05
  • ASMMMO tarafından, 27’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle "Yeni Türkü" konseri düzenlendi30 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • Yenimahalle anaokullarında açılan geri dönüşüm sergilerinde minikler, geri dönüşüm atıklarını sanata çevirdi28 Ocak 2017 Cumartesi 11:15
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim