ADOB’DAN ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU “ALİŞ İLE MAVİŞ”

Ankara Devlet Opera ve Balesi 5 Şubat 2017 saat 12.00’de müzikli çocuk oyunu ALİŞ İLE MAVİŞ ile minik sanatseverlerimizin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Müziği Arda Özmen’e, librettosu Ali Yoleri’ye ait olan eser, 20 Kasım saat 11.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde Aydın Buğra Güven’in rejisiyle sahneye taşınıyor.

Bir evde kafes içinde yaşayan iki muhabbet kuşunun yaşam öyküsü konu edilmektedir. Oyunun çatışma olgusu; insanın doğaya bakışı ile hayvanların bakışı arasındaki farklılıktan yola çıkarak ‘Yaşadığı çevreye duyarsız insan – Hayat hakkı kısıtlanan hayvan’ ekseninde yükselmekte.

Oyun; her canlının kendi doğal ortamında özgürce yaşaması gerekliliğini ve çevre kirliliğinin giderek bir gün insanları da olumsuz etkileyeceğini vurgulayarak, insanları bu yanlış yoldan dönmeye davet eder.

ALİŞ İLE MAVİŞ (Müzikli Çocuk Oyunu/1 perde)

Müzik (Arda Özmen), Libretto (Ali Yoleri), Sahneye Koyan (Aydın Buğra Güven), Dekor (Özgür Usta), Kostüm (Gazal Erten), Işık (Bülent Arslan), Koreograf (Yeşim Oktar), Çocuk KorosuŞefi (İpek Böler)