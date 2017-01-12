ADOB’DAN FANTASTİK ÇOCUK OYUNU

Çocukların gelişimine katkı sağlayıp, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ve geleceğin sanatçı ve..

Çocukların gelişimine katkı sağlayıp, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ve geleceğin sanatçı ve sanat severlerini kazanmayı hedefleyen Ankara Devlet Opera ve Balesi,15 Ocak Pazarsaat 12.00’de Opera Sahnesi’nde KALP KOROSU adlı oyunla çocuklarla buluşuyor.

Sadece çocuk oyuncularla oynanan Kalp Korosu; yetenekli bir RESSAM’ınyeteneğini yanlış yönde kullanarak hatalar yapması ve arkadaşlarının ona sunduğu sevgi ve hoşgörüyle hatalarını anlaması üzerine, dünyayı bütün gücüyle güzele boyamasını anlatıyor.



KALP KOROSU (Fantastik Çocuk Oyunu/1 perde)

Müzik (Utar Artun), Libretto (Meriç Bardakçı), Sahneye Koyan (Semih Bayrakdarlar), Dekor (Aykut Öz), Kostüm (Tülay Usta), Işık (Ali Gökdemir), Dans Düzeni (Viktorya Kahraman)

Tarih:15 Ocak 2017, Pazar

Saat: 12.00

Yer: Devlet Opera ve Balesi Opera Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801