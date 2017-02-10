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ADOB’DAN FANTASTİK ÇOCUK OYUNU

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ADOB’DAN FANTASTİK ÇOCUK OYUNU
KALP KOROSU (Fantastik Çocuk Oyunu/1 perde)

Çocukların gelişimine katkı sağlayıp, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ve geleceğin sanatçı ve sanatseverlerinikazanmayı hedefleyen Ankara Devlet Opera ve Balesi,12 Şubat Pazar saat 12.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde KALP KOROSU adlı oyunla çocuklarla buluşuyor.

Sadece çocuk oyuncularla oynanan Kalp Korosu  ;  yetenekli bir RESSAM’ınyeteneğini yanlış yönde kullanarak hatalar yapması ve arkadaşlarının ona sunduğu sevgi ve hoşgörüyle hatalarını anlaması üzerine, dünyayı bütün gücüyle güzele boyamasını anlatıyor.

 

KALP KOROSU(Fantastik Çocuk Oyunu/1 perde)

Müzik(Utar Artun),Libretto(Meriç Bardakçı),Sahneye Koyan(SemihBayrakdarlar),Dekor(Aykut Öz),Kostüm(Tülay Usta),Işık(Ali Gökdemir),Dans Düzeni(ViktoryaKahraman)

 

Tarih:12 Şubat 2017, Pazar

Saat: 12.00

Yer: Leyla Gencer Sahnesi

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