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ADOB’DAN FANTASTİK ÇOCUK OYUNU

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ADOB’DAN FANTASTİK ÇOCUK OYUNU
KALP KOROSU (Fantastik Çocuk Oyunu/1 perde)

Çocukların gelişimine katkı sağlayıp, kendilerini daha rahat ifade edebilmeleri ve geleceğin sanatçı ve sanat severlerini kazanmayı hedefleyen Ankara Devlet Opera ve Balesi, 14 MayısPazarsaat 12.00’de Leyla Gencer Sahnesi’nde KALP KOROSU adlı oyunla çocuklarla buluşuyor.

Sadece çocuk oyuncularla oynanan Kalp Korosu  ;  yetenekli bir RESSAM’ınyeteneğini yanlış yönde kullanarak hatalar yapması ve arkadaşlarının ona sunduğu sevgi ve hoşgörüyle hatalarını anlaması üzerine, dünyayı bütün gücüyle güzele boyamasını anlatıyor.

Müzik (Utar Artun), Libretto( Meriç Bardakçı), Sahneye Koyan (Semih Bayrakdarlar), Dekor (Aykut Öz), Kostüm (Tülay Usta), Işık (Ali Gökdemir), Dans Düzeni (Viktorya Kahraman)

Tarih:14 Mayıs 2017, Pazar

Saat: 12.00

Yer: Leyla Gencer Sahnesi

Satış noktaları:

Opera Binası Ana Gişe – 03123246801

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