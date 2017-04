Abdul Akbar

Başbakanın Dışişleri Danışmanı Sayın Sartaj Aziz Hindistan işgal güçleri tarafından Bagdam, Srinagar ve Gandarbal bölgelerindeki sahte Hindistan parlamenter seçimlerini protesto eden barışçıl göstericilerin üzerine ateş açarak bir 12. sınıf öğrencisi de dahil 8 gencin zalimce öldürülmesini şiddetle kınadı.

Son otuz yılın en düşük oranı olan %6’nın altındaki berbat şekilde düşük oy verme oranı Hurriyat liderliğinin ve Hint işgali altındaki Cammu ve Keşmir halkının kategorik bir şekilde sahte seçimleri reddetmiş olduğunun elle tutulur bir belirtisidir, bu seçimler onlara birçok BM Güvenlik Konseyi kararları altında söz verilen kendi kaderlerini belirleme hakkının bir alternatifi olamaz.

Hindistan insanlara veya onların yaşamlarına hiç saygı duymadan IoK halkının temel insan haklarını reddetmeye devam ediyor. Devam eden Hindistan zalimlikleri ve Temmuz 2016’dan beri Hindistan işgal güçlerinin IoK’de uyguladığı benzersiz şiddet insanlığa karşı suçtur. Hindistanın barbarlıkları Keşmirliler için derin bir elem ve acının nedenidir ve küresel olarak insan haklarına saygının karalanmasıdır.

Hindistan devlet terörüne ve baskısına rağmen, IoK’deki Keşmirliler tarafından gösterilen sarsılmaz kararlılık, Hindistan’a kendi kaderlerini belirleme haklarını gerçekleştirme hedefleri için yılmaz ve azimli olduklarını gösteren açık bir mesaj göndermektedir.

Biz uluslararası topluluğa Hindistan’ı masum Keşmirlilerin süregiden şekilde kanlarının dökülmesine bir son vermesi ve uluslararası topluluğun sorumlu bir üyesi olarak davranması ve Keşmir halkının isteklerini gerçekleştirmek için BM gözetimi altında BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak şeffaf, serbest ve adil bir plebisit yapma sözünü tutması için davet etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Adviser Sartaj Aziz condemns brutal killing of 8 youths today by Indian occupation forces in IoK

The Adviser to the Prime Minister on Foreign Affairs, Mr. Sartaj Aziz strongly condemned the brutal killing of 8 youths, including a 12th grade student, by Indian occupation forces today when they opened fire on peaceful demonstrators protesting against the sham Indian parliamentary elections in Bagdam, Srinagar and Gandarbal districts.

The abysmally low voter turnout of below 6%, the lowest in 30 years, is a tangible indication that the Hurriyat leadership and the people of Indian occupied Jammu & Kashmir have categorically rejected the sham elections, which cannot be an alternative to the right to self determination promised to them under numerous UNSC resolutions.

India continues to deny fundamental human rights to the people of IoK, with scant respect for life or person. The continuing Indian brutalities and unprecedented violence by Indian occupation forces in IoK since July 2016 are crimes against humanity. Indian barbarities are a cause of deep anguish and pain for the Kashmiris and a slur on respect for human rights globally.

Despite Indian state terrorism and repression the steadfast resolve displayed by the Kashmiris in IoK sends a clear message to India that they remain undeterred in their goal for realisation of the right to self determination

We call upon the international community to urge India to put an immediate end to the ongoing bloodshed of innocent Kashmiris and behave as a responsible member of the international community by honoring its commitments to hold a transparent, free and fair plebiscite under the auspices of the UN in accordance with the UNSC resolutions to ascertain the wishes of the Kashmiri people.