Afrika-Türkiye ilişkileri öğrenci kongresi ile masaya yatırıldı

İlhan Cantürk

İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AFRİKAM) düzenlediği “Afrika Çalışmaları Öğrenci Kongresi” ile Türkiye’deki Afrika çalışmalarını iyileştirecek işbirlikleri ve networkları oluşturmak amacıyla Türkiye’deki genç öğrenci ve araştırmacılar bir araya geldi.

Türkiye-Afrikailişkileri ve Afrika meselelerine olan ilginin ve ilişkilerin son on yıllıksüre zarfında artması ile birlikte Türkiye’deki üniversitelerde akademik merkezlerin sayısı da artmaya başladı. Fakat Afrika’ya yönelik akademikaraştırmaların sayısında artış olsa daha fazla akademik girdiye ihtiyaçduyulmakta. Bu anlamda AFRİKAM da Türkiye’deki diğer araştırmacılarla bir arayagelerek Afrika ya da Türkiye-Afrika ilişkileri ile ilgili çalışmalarını paylaşmak isteyen, ekonomi, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve işletme alanlarında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ya dadoktora öğrencilerinin katılabildiği Afrika Çalışmaları Öğrenci Kongresi düzenledi. Kongre’nin akabinde kabul edilen tüm bildiriler Kongre Bildiri kitabında yayınlanacak. Bildiriler, yazarlar tarafından istenirse, gereklihakem değerlendirilmelerinden sonra da Kongre’yi destekleyen Florya Chroniclesof Political Economy dergisinde yayınlanacak.

Kongre’nin açılış konuşmasını yapan ve Afrika ile ilişkilerin özellikle arttığı birdönemde olduklarını vurgulayan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli şunları söyledi;

“2000’liyıllar Türkiye-Afrika ilişkilerinin giderek derinleştiği, çok yönlüleştiği, karşılıklı kültürel, bilimsel, ticari, iktisadi ve siyasi ilişkilerin üstboyutlara taşındığı yıllar oldu. Kısa süre içerisinde Afrika-Türkiye ilişkileribağlamında ilk başlanan noktadan çok daha ileri bir noktaya gelindi. Buçerçevede üniversitemiz 2014 yılında faaliyete geçirdiği AFRİKAM ile karşılıklı ilişkilerin gelişmesine kendi payına düşen kadarıyla katkı yapmayı sürdürdü. 2015 yılında düzenlediğimiz Uluslararası Afrika Konferansı hiç şüphesiz hemüniversitemiz hem öğrencilerimiz hem de karşılıklı ilişkiler bakımından önemlibir adım oldu. Türkiye’de ilk kez uluslararası düzeyde dünyanın önde gelenebilim insanları ve uluslararası şöhrete sahip diplomatlar ve ticaret dünyasınınönde gelen temsilcilerinin katılımıyla bir Türk üniversitesinde bu kapsamda birkonferans düzenlendi. Geçtiğimiz yıl Dış İlişkiler Bakanlığı’nın desteği ile 25Mayıs’ta İstanbul’da Afrika Günü kutlamalarına ev sahipliği yapmaktan da büyükonur duyduk. Bu yıl AFRİKAM merkezimiz Türkiye Afrika ilişkilerine yaptığıkatkının akademik düzlemdeki devamı olarak bu konuyu çalışan öğrencileri gelenekselleştirmeyi düşündüğümüz bir kongrede bir araya getirmiş bulunuyor.”

“ORTAK DİLİMİZ; SEVGİ VE BARIŞ DİLİ”

“İstanbulAydın Üniversitesi de Türkiye’deki en yüksek sayıda Afrika kökenli lisans velisansüstü öğrenciye kucağını açan bir bilim yuvasıdır. Gelecek yıllarda da herbiri Türkiye’nin bilim ve kültür elçileri olarak kendi alanlarında kurulacakilişkilerin önderleri olacaktır. Bu vesile ile tüm uluslararası öğrencilerimizebir mesajım var; Sevgili öğrenciler bizler farklı diller konuşabilir, farklıyaşam biçimlerine sahip olabiliriz. Fakat biliyoruz ki sevginin ve barışın dilitektir. Bizler bu tek dil üzerinden yani sevgi ve dili barış dili üzerinden birbirimizile diyalog kuracağız.”

ÖncelikleAFRİKAM ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunan İstanbul AydınÜniversitesi AFRİKAM Müdürü Prof. Dr. Sedat Aybar da, “AFRİKAM bir kaç yıl öncekurulmuş bir merkez. Türkiye’de Afrika’ya açılım yapmak, Afrika ile ilgilibilimsel araştırmaları geliştirmek, bilgiyi yaymak ve yaygınlaştırmak amacıyla üniversiteler bünyesinde araştırma veuygulama merkezleri kurulmaya başlandı. AFRİKAM da bu merkezlerin arasındabelki de en aktif olanı ve bu anlamda uluslararası konferanslar dâhil olmaküzere Afrika ile bağlantılı olarak Afrika Günü kutlamasından tutun da Ruanda Soykırımıüzerine yapılan paneller, kongreler ve tanıtım toplantıları, Afrika’nın kültürü,edebiyatı, Afrika’nın ekonomisi ve kalkınması, uluslararası ilişkiler anlamındabirçok faaliyete imza atmış bir merkeziz” diye konuştu.

“TÜRKİYE-AFRİKA İLİŞKİLERİNİNGELECEĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA”

“BütünTürkiye’deki Afrika ile ilgili araştırmalar yapan öğrencileri bir arayagetirdik” diyen Sedat Aybar konferans ile ilgili olarak, “Yapmış olduğumuz kongre Türkiye’nin değişik üniversitelerinde Afrika üzerine araştırma yapan doktora ve yüksek lisans öğrencilerini bir araya getiren bir kongre. Bugün Türkiyeve Afrika’nın içinde bulunduğu ve ulaşmış olduğu karşılıklı etkileşim veilişkiler öyle bir noktaya gelmiş durumda ki artık bunun kalıcı olabilmesi içinbir takım bilimsel ve kurumsal çalışmaların yapılması gerektiği için bu tarzç alışmalara ihtiyacımız var. Fakat ne yazık ki bugüne kadar yapılan birçokçalışma Türkiye’nin Afrika konusundaki bilgi birikimini bir araya getirecek çalışma değildi. Bugünkü kongre de ilk kez Afrika ile olan ilişkileri kalıcı kılmak, ileriye yönelik doğru bir zemin üzerine oturtabilmek için o bilgi birikimini bir araya toplamayı hedefleyen bir çalışma oldu. 16 değişik üniversiteden 28 civarında sunum kabul ettik. Bunlar bütün gün süren paralel panellerle sunulacak. Aynı zamanda üniversitenin ve merkezin bir yan faaliyetiolarak bu okulda ve Türkiye’nin başka üniversitelerinde okuyan Afrikalı öğrencileriiş dünyası ile buluşturuyoruz. O anlamda geleceğe yönelik Türkiye-Afrika ilişkilerini canlı tutabilmek ve doğru bilimsel temellerde yönlendirebilmekiçin önemli bir faaliyet yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇEÖĞRENMELERİNİ ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYORUM”

Konferansınbirinci oturumuna konuşmacı olarak katılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Afrika İş Konseyi Başkanı Tamer Taşkın da Afrikalı öğrencilerin Türkçe öğrenmelerini şiddetle tavsiye ettiğini belirterek, “Zira geleceğinizde en önemli faktörünüz, Türkiye’de öğrenimgörmeniz ve Türkçe biliyor olmanız olacak. Staj için ileri sınıfları beklemeyin. Birinci sınıftan itibaren Afrika’yla teması olan Türk firmalarında, ya da ülkenizde Türkiye’yle iş yapan firmalarda muhakkak yaz stajı yapın. Yakın gelecekte Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında gerçekleştirilecek sinerjinin kilit rolünü sizler oynayacaksınız. Çünkü giderek güçlenen bu ilişkiler, Türkiye’yi ve ülkesini tanıyan, Türkçe bilen donanımlı insanlara fevkalade büyük ihtiyaç duyacak. Ben şahsen 90’lı yıllardan bu yana Türkiye’deki üniversitelerden mezun Afrika kökenli insanlarla çalışıyorum ve tüm işdünyasına da tavsiye ediyorum. Afrika’da sanayi yeni yeni gelişiyor. Bu konuda biz Afrika ülkelerine tecrübemizle ve paylaşımcı yönümüzle rehberlik edebiliriz” diye tavsiyelerde bulundu.