AFRİN KONUSUNU ELEŞTİRENE BAK

Mevlüt Mürsel Uzun

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ Afrin Harekatı siyasi konu yapılıyor diyerek eleştiride bulunmuş. TSK’nin Afrin’i ele geçirmek için moralli bir şekilde harekatı sürdürdüğü bir sırada İlker Paşanın buna karşı çıkan iç ve dış odakların ağzıyla konuşması doğru olmamıştır. Hele hele İlker Başbuğ gibi Genel Kurmay Başkanlığı yapmış birine. İlker Başbuğ’un Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönemde her hafta iki general televizyon kanallarına çıkarak icraatın içinden gibi siyaset yaptıklarını bu millet asla unutmamıştır. Bu açıklamaya Başbakan Binali Yıldırm Erzancan’dan “Afrini konuşmayalım da balinanın, kaplumbağanın nasıl yürüdüğünümü konuşalım. Allah akıl fikir versin ” diyerek cevaplamıştır.

Doğruları konuşmak gerekirse İlker Başbuğ Paşa senin sorumlu komutan olduğun dönemde TSK’nin altını oyan FETÖ terör örgütünün neler yaptığından hiç mi haberin olmadı? Düşünün bir kere FETÖ terör örgütüne üye olmaktan muvazzaf askerlerden 10 bininin TSK ile ilişiği kesilmiştir. Silahlı Kuvvetlerde görevli mevcut generallerden üçte ikisi terör örgütüne üye olmaktan tutuklanarak ordu ile ilişikleri kesilmiştir. FETÖ terör örgütü TSK içinde böyle bir acıklı tablo oluşturulurken sorumlu bir komutan olarak İlker Başbuğ Paşa acaba senin hiç mi haberin olmadı? En üst komutan olarak sana bilgi vermesi gereken Genelkurmayın istihbarat birimleri acaba neredeydi? Güneydoğu’da PKK terör örgütüyle mücadele edilirken FETÖ’cü pilotların PKK terör örgütü militanlarına geliyoruz diye haber uçurduğunu, sonrada bu milletin parasıyla alınmış cephaneleri rastgele dağlara attıklarını hiç mi duymadın? Şuan Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar Paşanın mesaisinin büyük bir bölümünü Güneydoğuda geçirerek harekatı izlemesi güvenlik güçlerimize büyük bir moral vermektedir. Sen ise terör bölgesine ancak yılda bir kere gittiğin olmuştur.

Bugün TSK’de subay ve assubaylar arasında yıllardan beri devam ede-gelen bazı dengesizliklerin birçoğu Hulusi Akar Paşa tarafından ortadan kaldırmasıyla birlik ve huzur sağlanmıştır.

Aslında FETÖ terör örgütünün TSK’ne sızmasından sorumlu bir komutan olarak İlker Başbuğ Paşanın da sorumlu tutulması gerekir. Öyle ya TSK’nin teröre bulaşarak itibar kaybetmesinden İlker başbuğ Paşa da sorumludur. Şimdi kalkmış Afrin Harekatı konusunda ABD’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzıyla ileri geri konuşarak TSK’nin moralini bozmaya çalışıyor. Sorumluluk makamında bulunmuş emekli bir komutan olarak İlker Başbuğ’a bunu yakıştıramadık. İlker Başbuğ’un geçmişini çok iyi bilen Cumhurbaşkanı Erdoğan elbette ki onun bu yaptığına karşı hak ettiği cevabı verecektir. AK Parti ve MHP’nin bir araya gelerek oluşturdukları milli birlik ve beraberliğe karşı muhalefet eden malum çevreler İlker Paşanın Afrin konusundaki bu açıklamasını fırsat bilen iç ve dış odaklar hemen saldırıya geçtiler. Fakat kim ne söylerse söylesin, kahraman Mehmetçiğimiz Türk düşmanı PKK/YPG terör örgütünü Afrin’de ezerek; Büyük Türk Milleti’nin tarihine ve şanına yakışır bir şekilde zafer kazanıp milletimizin yüzünü güldürecektir…