Afrin operasyonu vacip oldu

Eyüphan Kaya

7 yıldır Suriye Kurdistan’ında bir hareketlilik var. YPG dahil burada 17 grup var, ancak PYD, YPG silahlı örgütü eşliğinde hava cıva atıyor. Defalarca Erbil (Hewler)de bir araya geldiler, mutabakat imzaladılar, bir daha haddimizi aşmayacağız diye, gel gör ki bu anlaşma birkaç ay bile sürmeden YPG sözünden caydı ve diğer Kürtlere sıkıntı verdi.

Yetmedi ABD’in cafcaflı sözlerine kanarak gereğinden fazla haddini aştı. Bir çok değerli Kürt şahsiyetleri öldürdü, bir çoğunu da sürgün etti. Malum bu Müslümler üç kardeştir, tefsir Profesörü Mustafa Müslüm Gaziantep’te sürgün hayatı yaşıyor. Enver Müslüm kültürel bir Müslüman olup Kobani kantonu başkanıdır, bu despot yönetimine zamana kadar dayanacak kestiremiyorum.

Malum;

*ABD silahlı askerine aylık 5000 dolar ödüyordu, YPG militanı 500-700 dolara çalışıyor,

*Bir ABD askeri öldüğü zaman dünya kadar tazminat ödenirken YPG militanı öldürülünce anne babasının cebinden gidiyor,

*Üstelik ABD kamuoyuna hesap verme gibi bir derdi yok, ayrıca ABD askerinden daha çok atılgan ve savaşçı. Ne demişler cahil adam cesur olur.

Bu münasebetle ABD kendine bir ordu oluşturmak istiyor, üstelik komünist bir sistemle ve Kürt halkını eze eze, bu oluşunu Kürt olarak dillendirmek Kürtlere hakarettir.

Bir Kürt öncelikle dindar ve namusludur. İki kelime Kürtçe konuşmakla Kürt olunmaz Kürdün bir şahsiyeti, bir kültürü var.

Afrin ’in demografik yapısı %50 Arap, %42 Kürt %8 civarın da Türkmen olduğuna göre ne diye YPG “buralar benden sorulur” diyor. Eğer sen Suriye sınırları içinde Kürtlerin rahat yaşamsını istiyorlarsan önce komşusu Türkiye ile barışık adımlar atmaları gerekmiyor muydu? ABD mi gelip seni burada koruyacak? Devlet olmak, eyalet olmak öyle kolay mı? Bu zulümle bir gün birileri size “dur!” diyeceğini hiç düşünmediniz mi?

Sen bir yandan Türkiye’ye meydan okuyacaksın, diğer yandan mahiyetindeki insanların canına okuyacaksın, Türkiye de öyle seyredecek öyle mi? Öyle olmadığı anlaşıldı, size yapmayın etmeyin dedik, yazdık, çizdik seslendirdik, ama siz bildiğini okudunuz.

Bu savaş için bir haksızlık sıralaması isteniyorsa ABD, YPG ve üçüncü sırada da Türkiye diyebilirsiniz.

Öldürdüğünüz o Kürt şahsiyetlerin hakkı, kapattığınız o camilerin hakkı, korku endişe altına aldığınız oradaki Kürtlerin hakkı… bir şekilde PYD/YPG’den alınacak, Yüce Allah Kur’anı Kerimde ne diyor? “eğer Allah bazı insanları bazı insanlarla tedip etmezse dünya fesada gidecek.”bu harekat bu takdirin bir kaderi gibi.

Sizin inanmadığınız Kur’an bunu böyle söylüyor ve bu gün bir anlamda beşeri münasebetler içinde durdurulamayan YPG silahın zoru ile tedip ediliyor ne yapalım arkadaş sünetüllah budur.

Ne demişler domuz salavatla ıslah olmaz. İnşallah daha fazla insan zayiatı verilmeden bu savaş son bulur diye dua edelim.