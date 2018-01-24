Afrin Operasyonu’nda Devletimizin Yanındayız

Svetlana Williams

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan M.Nezih Allıoğlu, “Ülkemizin, milletimizin güvenliği için Afrin ’e operasyon kaçınılmazdı. Devletimizin, askerimizin yanındayız” dedi.

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nden, TSK’nın Afrin Operasyonu’na tam destek geldi. Dernek yönetim kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Başkan M.Nezih Allıoğlu, operasyonun başka bir ülkeye yönelik değil, Türkiye’nin güvenliğinin tesisine yönelik olduğunu bildirdi. Kimi ülkelerin desteğiyle sınırımızda terör örgütlerinin sayısı ve gücünün arttırıldığını kaydeden Başkan Allıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin buna göz yumması olası değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından sınır güvenliği ve bölgede istikrarı tesis etmek amacıyla Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde operasyon başlatılması son derece yerinde, zamanında atılmış çok önemli bir adımdır” dedi.

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