Afrin Operasyonu’nda Devletimizin Yanındayız

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Başkan M.Nezih Allıoğlu, “Ülkemizin, milletimizin güvenliği için Afrin’e operasyon kaçınılmazdı. Devletimizin, askerimizin yanındayız” dedi.
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nden, TSK’nın Afrin Operasyonu’na tam destek geldi. Dernek yönetim kurulu adına yazılı bir açıklama yapan Başkan M.Nezih Allıoğlu, operasyonun başka bir ülkeye yönelik değil, Türkiye’nin güvenliğinin tesisine yönelik olduğunu bildirdi. Kimi ülkelerin desteğiyle sınırımızda terör örgütlerinin sayısı ve gücünün arttırıldığını kaydeden Başkan Allıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nin buna göz yumması olası değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından sınır güvenliği ve bölgede istikrarı tesis etmek amacıyla Suriye’nin Afrin Bölgesi’nde operasyon başlatılması son derece yerinde, zamanında atılmış çok önemli bir adımdır” dedi.
Ekonomik Sonuçlarına Katlanırız
Terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik sürdürülen operasyonlarda yegane amacın teröristleri etkisiz hale getirmek olduğunu vurgulayan Başkan Allıoğlu, “Zeytin Dalı Harekatı bölgemiz ve ülkemizin güvenliği açısından kaçınılmazdır. İş dünyasının temsilcileri olarak bu harekatın gerekliliğine duyduğumuz yüksek inançla devletimizin, askerimizin arkasındayız. Hepimizin ortak dileği ve duası ise tek bir askerimizin dahi burnu kanamadan, harekatın başarıyla sonuçlanmasıdır. Afrin Operasyonu’nun ekonomiye olası sonuçlarına da hazırız. Yeter ki askerimiz sağ salim geri dönsün, yeter ki bu ülke terör belasından kurtulsun, bu millet huzur ve güven içinde yaşasın. GGYD mensupları olarak bu milli meselede üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.
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