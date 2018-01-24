AFRİN; Zeytin Dalı Barış Harekatı

Ergün Aydoğan

Herkes askeri uzman, stratejist… Herkes Ortadoğu uzmanı…

Ne askeri uzmanız, ne de Ortadoğu uzmanıyız. Ekranlarda sıkça gösterilen; Hassa, Kırıkhan, Reyhanlı ilçelerini, Kilis’i ‘zeytin, zeytinyağı ve bitkisel yağlarla’ ilgili kurulan Meclis araştırma komisyon çalışmaları kapsamında gittik. Sınırdan baktığınızda karşı coğrafyayı görüyorsunuz… Barışın sembolü zeytinin anavatanı kadim topraklar… şimdi emperyalizmin çıkar hesapları için kan ve vahşetin arenasına çevirdiği güzelim coğrafya…

Terör ulusal bir sorundur. Terörle mücadele de ulusal nitelikte bir mücadele gerektirir. Bu mücadele birlik beraberlik içinde yürütülmelidir. Terörle mücadele iç siyaset konusu, siyaset malzemesi yapılmamalıdır. Partiler üstü bir anlayış terörle mücadelede başarı şansını artırır. Meclis’i bay pas ederek, parti kongrelerinde harekatı duyurmak. Ana muhalefeti suçlamak, yok saymak... terörle mücadeleyi parti politikasına çevirmek…

Hiçbir resmi yetkisi, uzmanlık alanı olmadığı halde Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın sanki harekatı yöneten komuta kademesi sorumlusu gibi harekat merkezinde bulunması, inceleme yapıyor görüntüsü vermesi ve bunun servis edilmesi; terörle mücadeleyi siyasallaştırır, hafifletir. Toplumsal desteği azaltır.

Terörden en çok çeken ülke olarak Türkiye’nin terörle mücadelesine kimse itiraz edemez. Emperyal güçler terör üzerinden bazı coğrafyalar da güç devşirmek ister. Terörü araçsallaştırır. Terör aynı zamanda dünyanı başına beladır.

Mehmetlerimiz sınır güvenliğimizi sağlamak için harekatta. Karşımızda bir devlet yok. Düzenli bir ordu yok. Dünyanın emperyal güçlerinin oluşturduğu/desteklediği terör grupları var. Türkiye ABD ile stratejik ortak olarak başladık, Rusya ile devam ediyoruz. Yıllardır Irak’ın toprak bütünlüğünü savunduk; Irak üç parçaya bölündü. Şimdi Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz… Komşu ülkeler toprak bütünlüğünü kaybettiğinde ayrılıkçı terör gruplarını kontrol etmesi mümkün değil. Bu komşu ülkeler terör olarak dönüyor.

ABD oluşumuna destek verdiği DEAŞ/IŞİD’e karşı mücadele ettiği iddiasıyla bizim terör örgütü dediğimiz PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi silahlandırarak kara gücü olarak kullanıyor. Rusya’da PYD/YPG ile sıcak ilişkisini sürdürüyor. İran Haşdi Şabi’yi (Halk gücü) destekliyor. Fransa eski etki alanı Suriye’ye olan ilgisini eksik etmiyor. Kısacası dünyanın Emperyal güçleri; ABD, Rusya, Fransa orada. İran bölge ülke olması ve ileride çatışmaların kendisine yöneleceği endişesi ile tüm gücüyle orada.

Tamam zamanında PYD lideri Salih Müslim’e devlet protokolü uyguladığınızı…

PYD’ye yardım etmek üzere Kobani’ye giden peşmerge konvoyuna yedirdiğiniz lahmacunları…

Bir zamanlar Türkiye’nin muhatap olarak gördüğü Salih Müslim RİA Novasti’nin aktardığına göre ‘’Elbette sonuna kadar mücadele edeceğiz. Halkımızın kazanacağından eminiz. Bu korkunç saldırıya karşı koymak ve kendimizi korumaktan başka yolumuz yok’’ diyor.

Teröre ve dış tehditlere karşı iktidarıyla muhalefetiyle birlikte mücadele verilmeli. Bu mücadele verilirken iktidar kendisi dışındakileri vatan hainliği veya milli olmamakla itham etmemeli. Bu mücadeleyi siyasi ranta çevirmeye kalkmamalı. Geçmişte yaptığı yanlışların sorgulanmasını hataları tekrarlamamaya dönük değerlendirmeli, hataları tekrarlamamalı…

Vatan savunmasında siyaset olmaz…

Terörle mücadeleyi siyasi ranta çevirmek, buradan baskın seçim hesapları yapmak…