AFRİN; Zeytin dalı harekatı

Ergün Aydoğan

Siyasilerimiz günlerdir; bir gece ansızın gelebiliriz… ansızın falan değil; geliyoruz, geleceğiz dedik ve önce obüslerle atış, sonra tanklar ve dün Mehmetçik kara harekatını başlattı. Allah Mehmetçiğimize güç, can sağlığı ve ordumuza muvaffakiyet versin. Bu harekat ülkemize yönelik terörü önlemek için ise, gecikmiş bir harekattır…

Harekatın adı; Zeytin dalı … tabi bu PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG DEAŞ, El Nusra gibi terör unsurlarına değil Suriye halkına belki de ABD’ye bir zeytin dalı dır! Rusya’nın bilgisi dahilinde yapıldığına göre!

Türkiye uluslararası hukuktan doğan hakkını kullanarak; sınır güvenliğini sağla(ya)mayan ülke Suriye/Afrin topraklarına, kendisine yönelik terörü önlemek için sınırötesi harekatı başlattı. Sınrıötesinde verdiğimiz 72 şehidimizin sembolü 72 uçak harekata katıldı. Türkiye terör gruplarının o bölgede oluşturacağı kantonları, bağımsız bölge ilanını önlemek için bir harekattır. Türkiye oluşumuna destek verdiği rejim karşıtı ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) ile birlikte hareket ediyor. Yazılı ve görsel medya coşkuyla destek veriyor.

Muhalefet dahil harekata karşı olan yok. İktidar burada da ayrıştıran; milli, gayri mili siyasetini-dilini sürdürüyor.

Peki bu bölgede yaşananlar BOP projesinin sonucu değil mi? Bir gece ansızın gelebiliriz diyenler de BOP eşbaşkanı olmakla övünmüyor muydu? Yine bir zamanlar; stratejik derinlik politikamız vardı, Emevi camiinde namaz kılacaktık…

İktidar bir zamanlar, muhalefetin terörü önlemek için sınırötesi harekat yapılsın dediğinde; içerdeki terör bitti mi ki sınır ötesi harekat yapılsın diyordu. Yine bir kış mevsiminde 2008’in Şubat ayında geniş kapsamlı ‘Güneş Sınır Ötesi Harekatı’ başlattı. ‘‘Türk askerleri, Kuzey Irak bölgesi toprakları Kandil’de operasyon’’ başlattı. 21 Şubat’ta başlayan Harekat 29 Şubat’ta ansızın bitti. O günkü muhalefet lideri Deniz Baykal harekatın kısa sürmesini şiddetle eleştirdi ‘’ameliyat yarım bırakılamaz, cerahat içeride kalmıştır’’ dedi.

Daha sonra anlaşıldı ki Bağdat’ta Türk ve Kürt yöneticilerle yapılan ‘gizli’ toplantıda harekatı bitirme kararı alınmış. ABD eski Savunma Bakanı Robert Gates, anılarını yazdığı ‘Duty’ adlı kitapta ‘’…2008’in Şubat ayı sonunda (28 Şubat) Ankara ziyaretimden hemen önce geniş kapsamlı bir sınırötesi kara harekatı başlattılar… benim getirdiğim mesaj operasyonun mevcut riskleriyle derhal durdurulması ve Türk askerlerinin sınırın Türkiye tarafına geri çekilmesiydi. Benimle birlikte Türkiye’ye gelen Amerikalı gazeteciler yaptığım görüşmelerden sonra ‘Türkler mesajı aldı mı?’ diye sorduklarında onlara ‘Evet’ aldılar. Çünkü onlara bunu 4 kez tekrarladım diye cevap verdim.’’

Evet Türk askerleri Gates’in ziyaretinden saatler sonra ertesi sabah 29 Şubat’ta Kuzey Irak’tan çekildi. Muhalefetin itirazları da bu noktada başladı ‘ameliyat yarım bırakıldı, cerahat içerde kaldı, operasyon tamamlansın’ dedi, ama… iktidar dikkate almadı.

11 Ocak 2018 ABD, Türkiye ile ilgili bir konferansta, ABD Eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ‘’Erdoğan ve görüştüğüm Türk’lerin çoğu, konuşmalarında ABD’den ne kadar bağımsız olduklarını vurgulamak istiyor. Fakat ABD ile ortak hareket etmekten de kopmuyorlar. En azından, henüz uygulamada böyle bir şey görmedik. Elimizdekilere bakalım: Türkiye’nin güneyinde, Suriye’de IŞID’le mücadele ve kontrol amacıyla, PKK tarafından yönetilen, büyük bir ordu kuruyoruz. Türkiye’de her gün karşı çıkıyor… Peki, PKK yönetimindeki bu orduyu destekleyen uçaklar nereden kalkıyor? TÜRKİYEDEKİ ÜSLERDEN. Erdoğan her gün buna izin veriyor!’’

Neymiş? PKK’ya destek veren uçaklar Türkiye’deki üslerden kalkıyormuş! Kim diyor? Herkesin bildiğini eski büyükelçi James Jeffrey tekrar ediyor.

Bugün milli ve yerli üzerinden siyaset yapanlar; BOP eşbaşkanlığı milli miydi?

925 KM’lik en uzun, Suriye sınırımızı mayınların temizlenmesi karşılığında 49 yıllığına İsrail’e vermek milli miydi? Muhalefetin itirazı ile AYM iptal etmeseydi; bugün bu sınırların güvenliği nasıl sağlanacaktı? Sınırötesi harekat yapılabilecek miydi?