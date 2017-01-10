Ağır geçen kış şartlarında Mamak Belediyesi karla mücadele ekipleri ilçede kar ve buzla mücadelesini sürdürüyor

Günlük hayatın aksamaması için ekipler bir yandan karla bir yandan da buzlanma ile mücadele ediyor.

Meteorolojinin yaptığı uyarıları da yakından takip eden ekipler 66 mahallenin bulunduğu Mamak’ı 9 bölgeye ayırarak kar ve buz mücadelesini yürütüyor. 7-24 görev yapan kar ve buzla mücadele filosu, 3 vardiya halinde görev yapıyor. 510 caddenin ve 4800 sokağın bulunduğu Mamak’ta 31 araçla karla mücadele yapılıyor. Yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde oluşturulan kriz masasına vatandaşlar şikayetlerini iletebiliyor. 550 71 84 ve 444 0 149 numaralı telefonu arayan vatandaşlar karşılaştıkları olumsuz durumları iletebiliyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ekiplerimiz kar ve buzla mücadelesini sistemli bir şekilde sürdürüyor. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu günlerde vatandaşlarımız da toplu taşıma araçlarına yönelirse eğer bu işimizi daha da kolaylaştırır” dedi.

Bölgenin şartları göz önünde bulunduruluyor

Mamak’ın engebeli bir araziye sahip olması nedeniyle ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiriyor. 32 ekip tarafından yürütülen kar ve buzla mücadele çalışmalarında önden küremeli araçlar, elden atmalı araçlar, hem önden küremeli hem de elle atmalı araçlar olmak üzere toplam 31 araç 135 personel görev yapıyor.