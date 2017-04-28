AGİT komisyonu benimle de görüşmüştü

Eyüphan Kaya

16 Nisan’a birkaç gün kala Diyarbekir’e gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) benimle de görüşmüştü.

Aramızda geçen diyalogunun bir kısmını paylaşmak istiyorum.

-Sizi tanıyabilir miyiz?

-Ben eğitimci yazar, İnsan Hakları Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) daimi gözlemcisi, Ortadoğu Kongresinin müdavim katılıcısı ve Birleşmiş Miletlerin takipçisiyim.

-Bey efendi ne kadar gizemli bir yapınız varmış,

-Tabi ki gizemli olacağız siz ta buralara kadar gelip bizi kontrol ediyor gözlemliyorsunuz, bizim elimiz armut toplamıyor herhalde.

-Referandum için ne düşünüyorsunuz? Nasıl sonuçlanır sizce?

-Halktan onay alacağına inanıyorum, yüzdesi o kadar da önemli değildir.

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*Aslında benim size söylemek istediklerim var;

Geçen sene Birleşmiş Miletler Güvenlik Konferansına katılmıştım, söz sırası bana geldi dedim ki, “Bu oluşum ilahi öğretiyi dikkate almıyor, bu yaklaşımla dünyaya huzur getirmesi mümkün değildir. Unutmayın insanlık Peygamberlerin öğretilerine muhtaçtır. Ayrıca BM’nin karar alma usulü de yanlış beş daimi üyeden biri dahi bir karara şerh koysa karar geçersizdir, bu beş üye bir karara onay verse 173 üyeden 168’i hayır dese yine bir anlam ifade etmiyor, önce gidin bu aksaklığı giderin.

Bir de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da sahip çıkın, kollayın, destek verin kendisi tüm halklarla barışık bir yaklaşıma sahiptir, Orta Doğunun huzura kavuşmasını istiyorsanız onun görüşlerinden yararlanın.

Ben röportajın tamamını yayınlamayayım ama anlayan, anlamaya açık olan bir vatandaş için bu kadar yeterli olsa gerek.

Ben, AGİT niye bizi kontrol ediyor demiyorum, dünya küçülmüş bir köy haline gelmiş varsa bir yerde bir haksızlık hepimizi ilgilendiriyor, ancak bu hakkı bazıları kendilerine özgü bir hakmış şeklinde düşünmemeli, bu hak aynı zamanda bizim de hakkımızdır.

Biz Anadolu insanı olarak kendi aramızda selamlaşmayı becerebilseydik bu haller başımıza gelmezdi.

Benim vatandaşlarımın bir kısmı hala Kürt vatandaşlarının hak ve özgürlükleri konusunda kendini aşamamış, vatandaşının hak ve özgürlüklerini destekleme konusunda ihmalkar davranıyor tabiî ki böyle yanlışlar yaparsak AGİT de MAGİT de gelir bizi gözlemler. Muhalefetimiz dahi kendi içi sorununu AİHM’ne götürmeyi düşünüyorsa vay halimize. Öncelikle ve özellikle bizim birbirimizi kabullenmemiz lazımdır diye düşünüyorum.

*Bir günün 24 saatinden bir saatini okuma saati, bir saatini düşünme(tefekkür) saati bir saatini sohbet saati olarak değerlendirmeyi unutmayın e mi? Göreceksiniz hayatınızın kalitesi artacak.

Selam ve selametle kalın.