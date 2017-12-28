AĞITLARA KONU OLAN SARIKAMIŞ

Mevlüt Mürsel Uzun

Geçtiğimiz günlerde Doğu Anadolu’ya grup arkadaşlarıyla geziye giden eski Kocasinan Milli Eğitim Müdürü Salih Çalıksoy Sarıkamış’a da yolu uğrayınca şehitlikten Feysbuka geçtiği mesajına birde göz yaşı akıttığı resmini eklemiş.

Sarıkamış Harekatı I. Dünya savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus İmparatorlu arasında geçmiş bir harekattır. Harekata 3. Orduya bağlı 3. Kolordu ile 2 Süvari Tümeni Enver Paşa komutasında katılmıştır. Harekata katılan Osmanlının gücü 83 bin kişi olmasına rağmen Rus ordusunun mevcudu ise 100 bin kişi idi. Ayrıca Rusya’nın yanında 2’de Ermeni tugayı yer almaktaydı. Osmanlı İmparatorluğunun 3. Ordusu mevsimin ağır kış şartları ve yeterli erzak olmayışı yüzünden başarısızlığa uğramıştır. Enver Paşanın Sarıkamış Harekatında esas amacı Rus ordusuna karşı kuzeyden kuşatmalı bir manevra yapmaktı. Hazırlanan bu plana rağmen askerin malzemesi ve iaşesi noksandı. Ordunun ihtiyacı olarak 88.000 ton hububat olması gerekirken ordu deposunda sadece 1250 ton hububat bulunmaktaydı. Üstelik Sarıkamış harekatına katılan birliklerimize erzak götüren 3 erzak gemisi de Rus donanması tarafından Kara Deniz de batırılmıştı.

25 Aralık 1914 de kar çölü olarak da bilinen Allahüekber dağı vadisinde ilerlemeye çalışan Kolordumuz ağır kış şartları karşısında sayıca erimeye başlamıştır.

Bu güne kadar ki konuşulan ve yazılanlara bakıldığında Sarıkamış Harekatında kayıp asker sayısını abartmak istemiyorum, bu sayıyı 10 binlerle ifade etmek istedim. Rusların asker kayıp sayısı ise 32 bin kişi olarak açıklanmıştır.

Sarıkamış yenilgisinin ardından İstanbul’a dönen Enver Paşa bütün yayın organlarına sansür uygulamıştır. Böylece halk Sarıkamış Harekatında olup-bitenleri çok uzun bir süre sonra öğrenebilmiştir.

O tarihlerde Osmanlı-Alman birliğinin oluşturduğu askeri ittifakta görevli bulunan Mareşal Goltz paşa yazdığı bir günlükte Enver paşayı kastederek Sarıkamış faciasını şu sözlerle yorumlamıştır: “Kafkas cephesinde maalesef ordularına güçleriyle bağdaşmayan görevler vermişler ve bu yüzden de ordularını büyük zarara uğratmışlardır.”

Alman Mareşal’ın da dediği gibi komutanın sırf ihtirası yüzünden on binlerce Osmanlı askeri bir tek mermi atmadan karlar altında aç-susuz donarak şehit olmuştur.

Sarıkamış harekatında şehit olan tüm askerlerimize Allahtan rahmet diliyor; bu harekat da şehit olan askerlerimizden birinin cebinden çıkan şu şiiriyle yazıma son vermek istiyorum:

Arz eder sılayı divane gönül

Sılada zinneti çamlar görünmez

Nice nazlı gelin, sefil analar

Giyinmiş karalar, allar görünmez.