Ağız ishali olmuş sözde; İlahiyatçılar

Ergün Aydoğan

Her gün sabahları günlük gündemi takip ediyoruz. Rutin baktığımız haber sitelerinden biri de; ODATV… son zamanlarda sıkça gördüğümüz, kanıksamaya zorlandığımız haberlerden biri daha; Camiler genelev yapılmış! Sabah sabah kan beynime çıktı. Sinir katsayılarım, tansiyonum yükseldi. Gerçekten haberi okuduktan sonra ölçtüm; normalin çok çok üzerinde 192’ye 140 olmuş.

Habere konu kişi ÇOMÜ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın. 2. Abdulhamit’in ölümünün 100.yılı anısına gerçekleştirilen programa konuk olarak katıldığı programda ve yerel Aynalı Pazar gazetesinde, ağız ishali olunca ağzından çıkanları kontrol edemediği ‘zırvalar’ yer almış.

Aklı… vicdanı… merhameti… tarihine… geçmişine saygısı, inancı olan, insanlıktan bir gram nasibini almış kim varsa bu sözleri sarfetmez, bu sözler karşısında kayıtsız kalamaz.

İlahiyatçı değilim… tarihçi değilim…

Ama bu sözlere itiraz etmek için ne ilahiyatçı ne de tarihçi olmaya gerek var.

Ağız ishali olduğu için ağzından çıkanları kontrol edemeyen kişinin uzmanlık alanı İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi varmış! Bu kişilerin eline düşen çocuklarımıza yazık…

Bu densiz öyle bir zırvalamış ki; Çanakkale ve Bursa’da ki bazı camilerin genelev olarak kullanıldığını… Çanakkale’de şehit olan askerlerin yanında yaralı askerlerin de canlı canlı toprağa gömüldüğünü iddia ediyor. Nesnel tarih bilgisinden yoksun bu densiz iddiasını da; Çanakkale türküsü içinde yer alan ‘ölmeden mezara koydular beni’ sözlerine dayandırıyor. Aslında bu kadar bilgi fukarası kişileri ciddiye almamak en doğrusu ama bu kişi en önemli üniversitelerimizden birinde öğretim görevlisi; ne yazık ki…

Bu kadar zırva içinde bir doğru kaçmış ağzından; Sevr Antlaşması Büyük Ortadoğu Planıydı..

Ama hemen arkasından zırvaları devam ediyor neymiş; Lozan ikinci Sevr planıymış…

Bunların fantezi dünyaları çok geniş ya kendini tutamamış; büyük kasap kancalarıyla yaralı askerlerimizi açılan çukurlara gömdük diyor.

Tarihçiler… (İlber Ortaylı) yüz defa anlattı Lozan’da gizli madde yok diye ama bu densiz Lozan’ın gizli maddeleri var ve bu gizli maddede hilafetin kaldırılması var diyor. İngiltere’nin Lozan’ı bir yıl sonra 16 Temmuz 1924’te onaylamasını halifeliğin kaldırılma şartının gereğiymiş, ona bağlıyor.

Halifelik önemliymiş! İngiltere’yi hala Kraliçe yönetiyormuş! Halifelik çimentoymuş, tüm dünya Müslümanlarının tanıdığı bir referans müessesesiymiş! Vatikan da Papa neyse; Osmanlı da halifelik oymuş! Bütün dünya Müslümanları halifeden emir bekliyormuş!

Dedik ya bunların fantezi dünyaları sınır tanımıyor; sadece cinsel konularda değil, tarihi konularda da engin ufka sahipler! Birleşmiş Milletlere kabul şartımız; Ezan’ın Türkçeleştirilmesiymiş! Ezan Türkçe olur olmaz; BM’ye kabul edilmişiz! Yuh artık, pes diyeceğiz ama bunlarda sınır yok.

Ve tabi bir yerlere siyasi mesaj da verecek ya; halifelikten başkanlığın vazgeçilmezliğine vurgu yapıyor yetmiyor, 15 Temmuz’u Lozan’a bağlıyor.

Lozan ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi Mütarekesi ile bize çorak bir toprak (Türkiye) kaldığını iddia ederek; İstanbul’u da bir gün geri alacağız diyenlerin İstanbul’u alma günleri 15 Temmuz muş ama halk ferasetini kullanmış, sokağa çıkmış, tankları durdurmuş yani İstanbul’u Lozancılara vermemiş!

Bu ağız ishali olan densiz Abdülhamit’i parlatacağım diye cumhuriyete, cumhuriyeti kuranlara, bu ülke için canını feda edenlere her türlü saygısızlığı ve densizliği yaptıktan sonra siyasi erke mesajlarını yollamayı da ihmal etmiyor. Tamam bu densiz verdiği bu mesajlardan sonra adının önünde işlevsiz hale gelen; Yrd. Doç. Unvanından sonra hızla Prof. Unvanına kavuşur yetmez üniversitelerden birine Rektör veya önemli makamlardan birine atlar.

Bu densizin densizliklerine, kamuoyunu aydınlatma anlamında başta İlber Ortaylı olmak üzere tarihçileri duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu densizi ciddiye aldığımızdan değil kamuoyunu doğru bilgilendirme adına…