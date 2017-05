Bülent Ertekin

Ayrılık

Hicran

Hüzün

Tam elli iki yıl sonra

Ayrılık zor çok, zormuş anne...

Yazın yerini kışa bıraktığı, yemyeşil yaprakların sararıp solması ve dalından " elveda bir sonraki bahara kadar elveda " dediği gibi bende tam 52 yıl aradan sonra dalından kopan bir yaprağım annee.

Görüyorum ki çakmak çakmak gözlerin gene hicranın ayrılığı ile dolu dolu, kabına sığmayan bir deli su gibi, görüyorum ki ağlıyorsun,

ağlama anne...

Çakmak çakmak boncuk misali gözlerin ile kaç geceler ellerini yaradana açıp evinin direği, evin bereketi KOCA YÜREKLİ ADAM için, evlatlarının ülkesine, bayrağına, milletine, dinine, diyanetine faydalı birer insan olması için akıttığın gözyaşların, kuruyan çiçeklere âdeta bir ab-ı hayatı oldu.

Ağlama anne, mahsun ve mazlumların sesini duyan yüce Yaradan tüm dualarına, akıttığın gözyaşlarına karşılık eminim ki ' Ol ' dedi ve oldu.

Rabbinden ne istedi isen, ne diledi isen sana çifter çifter verdi anneee...

Ağlama, ne olur artık ağlama anne..

Ellerini öpüp ' kendine iyi bak hakkını bana ve gelinine helal et, gidipte dönememek, dönüpte görememek var. Sizleri önce Rabbime sonrada sizi size emanet ediyorum, dediğimde kıyamadığım gözyaşlarını gene sel gibi akıttın anne. Mavi mavi gözlerinden akıttığın her damla bir kor, bir mermi oldu taaa ciğerimi yaktı ciğerimi deldi anne. İçime kocaman bir kor ateşi düştü. Niyetim böyle bir ifade ile seni üzmek değildi anneeee.

Yol işte, bilemeyiz, keşke söylemese keşke böyle bir niyazda bulunmasa idim.

Bugün yanında değilim lakin

pamuk yanaklarını öpmeyi çok özledim anne..

Bugün, bugün yılların çileli ellerini öpmeyi özledim anne

Sarıldığımda ANNE KOKUSUNU ÖZLEDİM anneee...

Özlemini özledim.

Seninle konuşup sonrasında da biten konuşmamızın ardından HADİ ÖPTÜM BEN SENİ deyişini özledim anneee...

Bugün senin gününmüş yani ANNELER GÜNÜ imiş. Oysa bizim her günümüz ANNELER günüydü.

Özledim anne hemde çooook özledim.

İyi ki ANNEMSİN

İyi ki senin BÜLO,num

İyi ki başımızdasın

Ellerinden, yanaklarından öpüyorum

ANNE KOKUSUNA SIMSIKI SARILARAK beni bizi bırakmamanı istiyorum.

Özlemimi istiyorum.

Tıpkı şarkıda olduğu gibi

Ah ne hayatlar ümidiyle

zamansız yollara düştük

ilk yenilen biz değildik elbet

gün oldu dünyaya küstük.

Ağlama anne benim için ağlama

bende herkes kadar aldım acılardan

ağlama anne benim için ağlama

Bende herkes kadar yandım

sen ne olur çocukluğumu sakla

Tek kalan bu elimde avucumda

Ağlama anne benim için Ağlama.

Tekrar ellerinden

pamuk yanaklarından öpüyorum

ANNE KOKUSU güzel kokunu sarıp sarmalayarak AĞLAMA GÜZEL ANNEM diyorum.