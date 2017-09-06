AĞUSTOS'TA AÇLIK SINIRI YENİDEN 1.760 LİRAYA ÇIKTI

Hasan Kütük

-KAMU ÇALIYŞANLARININ MAAŞLARINA TEMMUZDA YAPILAN ZAMMIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ AĞUSTOS AYINDAKİ FİYAT ARTIŞLARIYLA ERİYİP GİTTİ.

-DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN AÇLIK SINIRI AĞUSTOSTA, TEMMUZ AYINA GÖRE YÜZDE 3,1 ORANINDA ARTARAK BİN 760 LİRAYA YÜKSELDİ. AÇLIK SINIRINDA YILIN İLK SEKİZ AYLIK DÖNEMİNDE YÜZDE 14,4 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI.

-YOKSULLUK SINIRI İSE AĞUSTOSTA 0,5 ORANINDA ARTARAK 6 BİN 836 LİRAYA YÜKSELDİ. YOKSULLUK SINIRI DA OCAK-TEMMUZ 2017 DÖNEMİNDE YÜZDE 6,8 ORANINDA ARTTI.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artarak bin 760 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı da 6 bin 836 lirayı buldu.Temmuz ayında kamu çalışanlarının aylıklarına yapılan zammın önemli bir bölümü, ağustos ayındaki fiyat artışlarıyla eriyip gitti.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi ’nin yaptığı, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak hesapladığı açlık sınırı ile diğer ihtiyaçlarını yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken harcamayı gösteren yoksulluk sınırı araştırmasının bu yıl ağustos ayına ilişkin sonuçları açıklandı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı Ağustosta bir önceki aya göre 52 lira artarak bin 760,4 liraya çıkarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 37 liralık artışla 5 bin 75,5 lira düzeyine yükseldi. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların yoksunluk hissi çekilmeden insan onuruna yaraşır bir şekilde karşılanabilmesi için gereken toplam aylık harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 89 liralık artışla6 bin 836 lira oldu.

Yılın ilk sekiz aylık döneminde açlık sınırı yüzde 14,4 oranında artış kaydetti. Yoksulluk sınırı ise aynı dönemde yüzde 8,2 oranında artış gösterdi.

GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırı ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında artarak bin 708 liradan bin 760 liraya yükseldi. Açlık sınırı nda yaşanan artış büyük ölçüde, yumurta,süt yoğurt, peynir, taze sebze, makarna, şehriyeve diğer bazı besin gruplarından kaynaklandı.

DENGELİ VE BESLENME İÇİN YAPILMASI GEREKEN GIDA HARCAMASI (GIDA YOKSULLUĞU SINIRI-TL) 2016 2017 Değişim(%) Aralık Temmuz Ağustos Bir önceki aya göre Önceki yılsonuna göre Et 477,7 566,5 558,8 -1,4 17,0 Yumurta 30,7 22,0 28,5 29,5 -7,2 Kuru Bakliyat 57,5 56,1 53,7 -4,3 -6,6 Süt-Yoğurt 183,5 267,5 289,5 8,2 57,8 Peynir 67,6 64,6 72,3 11,9 7,0 Patates 44,2 53,6 50,4 -6,0 14,0 Kuru Soğan 17,8 13,4 15,3 14,2 -14,0 Taze Meyve 106,6 115,3 117,0 1,5 9,8 Taze Sebze 119,1 95,9 107,1 11,7 -10,1 Ekmek 171,7 180,9 192,4 6,4 12,1 Pirinç-Bulgur 54,7 44,3 44,5 0,5 -18,6 Un 27,2 28,8 28,8 0,0 5,9 Makarna-Şehriye 21,5 23,8 25,5 7,1 18,6 Yağ 34,8 39,1 39,3 0,5 12,9 Şeker 29,4 30,6 30,4 -0,7 3,4 Reçel- Bal v.b 62,7 65,3 66,2 1,4 5,6 Zeytin 32,1 40,5 40,5 0,0 26,2 AÇLIK SINIRI 1.538,8 1708,0 1760,4 3,1 14,4

Ankara’da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatlara göre ağustosta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı yüzde 1,4oranında azalarak558,8 liraya geriledi. Yumurta harcamaları yüzde 29,5oranında artarak28,5 liraya çıkarken, kuru bakliyat harcamaları yüzde 4,3 azalarak56,1 liraya indi, süt-yoğurt harcamaları yüzde 8,2artarak289,5 liraya tırmandı.

Ağustosta, peynir harcamaları bir önceki aya göre yüzde 11,9artarak72,3 liraya çıktı, patates harcamaları da yüzde 6 azalarak 50,4 lira oldu.

Kuru soğan harcamaları yüzde 14,2 oranında arttı ve 15,3 liraya yükseldi. Taze meyve harcamaları yüzde 1,5artarak117 liraya, taze sebze harcamaları yüzde 11,7artarak107,1 liraya çıktı. Ekmek harcamaları yüzde 6,4 artarak 192 liraya, pirinç, bulgur harcamaları yüzde 0,5 oranında artarak 44,5 liraya çıktı. Un harcamaları değişmedi ve 28,8 lirada kaldı. Makarna-şehriye harcamaları yüzde 7,1oranında artarak 25,5liraya, yağ harcamaları yüzde0,5 artarak 39,3 lira seviyesine yükseldi. Şeker harcamaları yüzde 0,7 oranında azaldı. Bal, reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamalar yüzde 1,4 oranında artarken,zeytin harcamaları yine 40,5 lira düzeyinde kaldı.

Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre temmuzda açlık sınırı yetişkin bir erkek için 505,9lira, yetişkin bir kadın için 404,7 lira, çocuk için 303,5 lira ve genç için de 546 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi duymadan gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutar ise bir önceki aya göre yüzde 0,4 oranında arttı ve 5 bin 75,5 liraya yükseldi.

Ağustos ayında, giyim ve ayakkabı harcamaları 438 liraya indi. Barınma harcamaları 957,9 lira, ev eşyası harcamaları 503 lira, sağlık harcamaları 177 lira, ulaştırma harcamaları bin 89 lira, haberleşme harcamaları 254 lira, eğlence ve kültür harcamaları 243 lira, eğitim harcamaları 177 lira, lokanta ve otel harcamaları 534 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 333 lira, alkollü içki ve sigara harcamaları ise 367 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar yılın ilk sekiz aylık döneminde toplam yüzde 6,2 oranında arttı. Gıda dışı harcamalar 2016 yılı sonunda 4 bin 777 lira olarak gerçekleşmişti.

YOKSULLUK SINIRI (TL) 2016 2017 Değişim(%) Aralık Temmuz Ağustos Bir önceki aya göre Önceki yılsonuna göre Gıda Yoksulluğu (Açlık) Sınırı 1.538,8 1.708,0 1.760,4 3,1 14,4 Yetişkin Erkek (19-65 Yaş) 442,2 490,8 505,9 Yetişkin Kadın (19-65 Yaş) 353,7 392,6 404,7 Çocuk 265,3 294,5 303,5 Genç 477,6 530,1 546,3 Gıda dışı harcamalar 4.777,4 5.038,5 5.075,5 0,4 6,2 Alkollü içecekler ve tütün 366,1 368,5 368,7 0,4 2,9 Giyim ve ayakkabı 445,6 452,2 438,3 -3,5 -2,1 Barınma 956,5 951,1 957,9 0,4 5,6 Ev eşyası 499,8 495,0 503,2 0,6 6,7 Sağlık 165,4 177,0 177,4 0,3 10,4 Ulaştırma 904,5 1.067,3 1.089,2 1,1 9,4 Haberleşme 249,7 254,1 254,3 0,1 1,1 Eğlence ve kültür 238,0 242,1 242,9 1,4 9,9 Eğitim 157,7 172,1 176,9 1,0 7,7 Lokanta ve oteller 485,7 528,2 533,7 1,8 8,6 Çeşitli mal ve hizmetler 308,4 330,7 333,0 0,2 8,2 YOKSULLUK SINIRI 6.316,2 6.746,5 6.835,9 0,5 8,2

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcaması ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise ağustos ayında yüzde 0,5 oranında artarak 6 bin 747 liradan 6 bin 836 liraya yükseldi. Ağustosta yoksulluk sınırının yüzde 26’sı gıda, yüzde 74’ü ise gıda dışı harcamalardan oluştu.

Yoksulluk sınırında 2016 yılı sonuna göre yaşanan artış ise yüzde 8,2’yi buldu. Yoksulluk sınırı geçen yılın sonunda 6 bin 316 lira düzeyinde hesaplanmıştı.