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​Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı dolayısıyla Kahramankazan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi

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​Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı dolayısıyla Kahramankazan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı dolayısıyla ilçe esnafını ziyaret ederek, semt pazarını ahilik geleneklerine göre dualarla açtı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, etkinlikler kapsamında ilçe esnafını ziyaret etti. Ertürk, ziyaretleri kapsamında esnafın istek ve taleplerini dinledi. Başkan Ertürk daha sonra Kahramankazan’da her hafta salı günleri kurulan semt pazarının açılışına katıldı. Ahilik geleneklerine göre semt pazarının açılışı dualarla gerçekleştirdi. Başkan Ertürk, pazarcı esnafı ve vatandaşlar hep birlikte dua etti. Din görevlisi eşliğinde yapılan duanın ardından semt pazarı açılarak, vatandaşlar alışveriş etmeye başladı. Başkan Ertürk de vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet ederek “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulundu.

Geleneklerimizi yaşatıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, başkan seçildiği 2004 yılından bu yana aralıksız olarak pazar açılış duasını esnafla birlikte yaptıklarını söyledi. Bu uygulamanın geleneksel hale geldiğini ifade eden Ertürk, "Belediye olarak esnafımızın sürekli yanındayız. Bu anlamlı haftada da esnafımızla birlikte, yine ahilik geleneklerine göre duamızı ederek, pazarımızı açtık. Kahramankazan'da Ahilik kültürünü ve gelenklerini hep birlikte yaşatmaya çalışıyoruz" dedi. 

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