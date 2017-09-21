​Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı dolayısıyla Kahramankazan'da çeşitli etkinlikler düzenlendi

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı dolayısıyla ilçe esnafını ziyaret ederek, semt pazarını ahilik geleneklerine göre dualarla açtı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk , etkinlikler kapsamında ilçe esnaf ını ziyaret etti. Ertürk, ziyaretleri kapsamında esnafın istek ve taleplerini dinledi. Başkan Ertürk daha sonra Kahramankazan’da her hafta salı günleri kurulan semt pazarının açılışına katıldı. Ahilik geleneklerine göre semt pazarının açılışı dualarla gerçekleştirdi. Başkan Ertürk, pazarcı esnafı ve vatandaşlar hep birlikte dua etti. Din görevlisi eşliğinde yapılan duanın ardından semt pazarı açılarak, vatandaşlar alışveriş etmeye başladı. Başkan Ertürk de vatandaşlar ve pazarcı esnafıyla sohbet ederek “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulundu.

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