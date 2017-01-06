İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

30 Aralık 2016’da tutuklanan gazeteci Ahmet Şık’a Metris ve Silivri Cezaevlerinde 3 gün boyunca su verilmediği ve 7 gün havalandırma çıkarılmadığı yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdık. Şık’ın kardeşi ve avukatlarıyla görüştük, İçişleri Bakanı Bekir Bozdağ’a “Ahmet Şık’ın maruz kaldığı çağdışı uygulamalar doğru mudur? Doğruysa sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?” diye sorduk.

MUHALİF TUTUKLUYSAN SU YOK!

Bakan Bozdağ’ın yanıtlaması istemiyle verdiğimiz soru önergesinde, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 30 Aralık 2016 günü “FETÖ ve PKK propagandası yapmak” suçuyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri ve yazarı Ahmet Şık’ın, tutukluluk kararının ardından götürüldüğü Metris Cezaevi’nde işkence denebilecek boyutta uygulamalara maruz kaldığını vurguladık. “Ahmet Şık’a 3 gün boyunca su verilmemesi, 7 gün havalandırmaya çıkarılmaması, bulunduğu koğuşun çok kötü şartlarda olması, ses kaydı yapılamadığı bahanesiyle avukatlarıyla görüştürülmemesi, sonradan nakledildiği Silivri Cezaevindeki odasında gazete, kitap, televizyon, radyo bulunmaması gibi konular çok ciddi insan hakkı ihlalleridir”

KANUNLAR MUHALİFLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİL Mİ?

ODA TV davasında FETÖ’cüler tarafından tutuklanıp, yıllarca hapis hatan gazeteci Ahmet Şık’ın şimdi FETÖ’den tutuklu olmasının mantıklı olup olmadığını Bakan Bozdağ’a sorup, “Ahmet Şık’ın maruz kaldığı çağdışı uygulamalar doğru mudur? Doğruysa sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?” sorusunu yönelttik, Önergemizde şu sorulara yer verdik:

“-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 72. Maddesinde geçen “Hükümlüye besin verilir ve içme suyu sağlanır, hükümlü, kendisine verilen günlük besin ve ihtiyaç maddeleri dışındaki ihtiyaçlarını kurum kantininden sağlayabilir. Kantini bulunmayan kurumlarda, bu maddeler, idarenin izin ve kontrolü altında dışardan sağlanabilir” İfadesi, muhalif kesimden tutuklananlar için geçerli değil midir? Su gibi en temel ihtiyacın bile 3 gün boyunca kantin kapalı denilerek verilmemesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

-Ahmet Şık’ın yaşadıkları 27.10.2011 tarihi itibariyle ülkemizde yürürlüğe girmiş Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Sözleşme Ek İhtiyari Protokolün (OPCAT) ve bu konudaki ilgili protokollerin kapsamında değil midir?”