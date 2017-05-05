Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan “Abdullah Baştürk” ve “Nil” parklarını 9 Mayıs’ta törenle açılacak

Yeni parklarını birbiri ardına tamamlayarak halkın hizmetine sunan Çankaya Belediyesi, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde bulunan “Abdullah Baştürk” ve “Nil” parklarını 9 Mayıs’ta törenle açıyor.

Çankaya Belediyesi, iki yeni parkı daha hizmete sunuyor. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde yapımı tamamlanan parklar, 9 Mayıs Salı günü düzenlenecek törenle vatandaşların kullanımına açılacak.

Karşılıklı olarak yapılan iki parktan 4 bin 557 metrekarelik olanına Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) efsanevi Genel Başkanı Abdullah Baştürk, 2 bin 852 metrekarelik olanına ise “Nil” adı verildi.

ABDULLAH BAŞTÜRK ADI ÇANKAYA’DA YAŞAYACAK

Türkiye’deki sendikal yaşama büyük katkılar sağlayarak işçi sınıfına uzun yıllar liderlik yapmış Abdullah Baştürk’ün adının verildiği yeni park, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2861 Cadde ile 2873 Sokak kesişiminde yer alıyor. Toplam alanı 4 bin 557 metrekare olan park, bölgeye 2 bin metrekare yeşil alan kazandıracak. Koşu yolu, fitness alanı, 2 adet basketbol sahası ve voleybol sahası ile spor olanaklarını ön plana çıkaran park, oturma grupları ve yeşil doğasıyla bölge halkının yeni yaşam alanı olacak.

NİL PARK DA AYNI GÜN AÇILACAK

Abdullah Baştürk parkı ile aynı anda açılacak olan Nil Park ise yeşil dokusu ve çocuklara uygun oyun alanları ile dikkat çekiyor. 2 bin 852 metrekare toplam alana sahip olan park, bölgeye bin 700 metrekare yeşil alan kazandıracak. Parkta, yapraklı ve ibreli bitkiler ile çalılardan oluşan 5 bin 137 bitkinin yanı sıra çocuk oyun alanı ve kum havuzu da bulunuyor.